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РИА Новости
Культура

Стал известен победитель шоу "Голос. 60+"

00:52 05.10.2019 (обновлено: 09:10 05.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСцена шоу "Голос"
Сцена шоу Голос
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Победителем второго сезона шоу "Голос. 60+" по итогам зрительского СМС-голосования стал Леонид Сергиенко.
Финальный выпуск телепроекта показали вечером в пятницу в прямом эфире Первого канала. Во время трансляции ведущий Дмитрий Нагиев объявил новые правила голосования, по которым звонки больше не принимаются, а поддержать участника можно только по СМС: "Только один раз на каждом из этапов". При этом зрителям должно приходить ответное сообщение с просьбой подтвердить действие, после чего голос засчитают.
За Сергиенко, наставницей которого была Пелагея, проголосовали 70,1 процента зрителей.
Второе место фанаты шоу отдали Юрию Шиврину из команды Льва Лещенко.
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КультураШоу-бизнесШоу "Голос"Дмитрий НагиевПелагеяЛев ЛещенкоОбщество
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