Стал известен победитель шоу "Голос. 60+"

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Победителем второго сезона шоу "Голос. 60+" по итогам зрительского СМС-голосования стал Леонид Сергиенко.
Финальный выпуск телепроекта показали вечером в пятницу в прямом эфире Первого канала. Во время трансляции ведущий Дмитрий Нагиев объявил новые правила голосования, по которым звонки больше не принимаются, а поддержать участника можно только по СМС: "Только один раз на каждом из этапов". При этом зрителям должно приходить ответное сообщение с просьбой подтвердить действие, после чего голос засчитают.
За Сергиенко, наставницей которого была Пелагея, проголосовали 70,1 процента зрителей.
Второе место фанаты шоу отдали Юрию Шиврину из команды Льва Лещенко.