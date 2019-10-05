Презентация проекта "Открытые сцены МХАТ" пройдет в Москве

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Презентация проекта "Открытые сцены МХАТ" пройдет в субботу в Московском художественном академическом театре имени Горького, сообщила пресс-служба театра.

"В театре создается новый культурно-просветительский кластер для горожан, которые ищут живые смыслы и образы и верят в способность театра объединять творческие практики. "Открытые сцены МХАТ" – это 14 площадок-пространств, кафе и книжный магазин, которые с этого дня будут работать ежедневно с утра и до позднего вечера", - говорится в сообщении

Отмечается, что в субботу пройдет презентация событий октября. Архитектор Владимир Кубасов и историк архитектуры Николай Васильев расскажут о здании МХАТ – последнем шедевре позднесоветской театральной архитектуры. Будут презентованы курсы "История перформанса", "Метафизика звука", "Краткая история театра", "Культура кураторства", "Секреты русской жизни". Философ Александр Дугин расскажет о курсе "Антропология и онтология театра", историк Егор Холмогоров – о цикле лекций "История русского самосознания", а историк философии Алексей Козырев представит курс "Ангелы и демоны Серебряного века".

Художественный руководитель МХАТ Эдуард Бояков и поэт Иван Купреянов представят цикл "Сезон стихов : Третья сцена МХАТ", состоящий более чем из 20 спектаклей, в основе которых ‒ стихи выдающихся поэтов наших дней. Только в октябре и ноябре любители поэзии смогут увидеть 12 спектаклей.