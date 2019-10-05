Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-05T00:50Z
https://ria.ru/20191005/1559459825.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154345/61/1543456139_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_cc55893605c786bf9552aec396eec2b3.jpg
РИА Новости
Культура

Презентация проекта "Открытые сцены МХАТ" пройдет в Москве

00:50 05.10.2019
71
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСцена Московского художественного академического театра имени М. Горького
Сцена Московского художественного академического театра имени М. Горького
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Сцена Московского художественного академического театра имени М. Горького. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Презентация проекта "Открытые сцены МХАТ" пройдет в субботу в Московском художественном академическом театре имени Горького, сообщила пресс-служба театра.
"В театре создается новый культурно-просветительский кластер для горожан, которые ищут живые смыслы и образы и верят в способность театра объединять творческие практики. "Открытые сцены МХАТ" – это 14 площадок-пространств, кафе и книжный магазин, которые с этого дня будут работать ежедневно с утра и до позднего вечера", - говорится в сообщении
Отмечается, что в субботу пройдет презентация событий октября. Архитектор Владимир Кубасов и историк архитектуры Николай Васильев расскажут о здании МХАТ – последнем шедевре позднесоветской театральной архитектуры. Будут презентованы курсы "История перформанса", "Метафизика звука", "Краткая история театра", "Культура кураторства", "Секреты русской жизни". Философ Александр Дугин расскажет о курсе "Антропология и онтология театра", историк Егор Холмогоров – о цикле лекций "История русского самосознания", а историк философии Алексей Козырев представит курс "Ангелы и демоны Серебряного века".
Художественный руководитель МХАТ Эдуард Бояков и поэт Иван Купреянов представят цикл "Сезон стихов : Третья сцена МХАТ", состоящий более чем из 20 спектаклей, в основе которых ‒ стихи выдающихся поэтов наших дней. Только в октябре и ноябре любители поэзии смогут увидеть 12 спектаклей.
Здание Московского Художественного академического театра имени М. Горького.
00:43Культура
Художественный театр им. Горького представляет проект "Открытые сцены МХАТ"
Отдельно пройдет презентация образовательной программы для детей: детской театральной школы, детской балетной школы "Лаборатории Лавровских", школы "Арт-механика".
000000
Обсудить 0
КультураАлексей КозыревМХАТАлександр ДугинЭдуард БояковМоскваРоссия
Рекомендуем
Здание Московского Художественного академического театра имени М. Горького.
Художественный театр им. Горького представляет проект "Открытые сцены МХАТ"
РИА
Новости
Парад кукол - экспонатов музея театра им. С. Образцова
На фестивале театров кукол имени Образцова 11 стран представят спектакли
Флаг Аргентины
Аргентина хочет провести перекрестные года с Россией в 2020 или 2021 годах
Экспонат на открытии 7-й Московской международной биеннале современного искусства в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
Третьяковка изучит претензии участников Московской биеннале 2017 года
Лента
новостей
Владелец телеканалов 112.Украина, NewsOne и ZIK, депутат Рады Тарас Козак
Власти Украины боятся дискуссий о давлении на СМИ, заявил депутат ВР
Трансформаторы подстанции
Энергетики восстановили электроснабжение в Чечне
Торжественная церемония закрытия Всероссийского конкурса Учитель года России-2019
Директор волгоградской школы рассказал о победителе конкурса "Учитель года"
Студенты университета
Эксперты рассказали о притоке студентов в педагогические вузы
Алексей Комиссаров
Конкурс "Лидеры России" дополнят тремя новыми направлениями
Кандидат в президенты от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден выступает в Атланте
Рейтинг Байдена упал почти до минимума из-за украинского скандала в США
Президент РФ Дмитрий Медведев во время записи нового видеобращения для личного блога
Медведев: учителя школы №305 Петербурга вдохновляют на успехи
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
В РПЦ осудили иск представителей ЛГБТ-сообщества к священнику во Франции
Полиция
На Кубани завели уголовные дела после стрельбы на консервном заводе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:21В Тбилиси тысячи человек пришли попрощаться с композитором Канчели
13:20В Мексике туристка потеряла руку во время сафари по бездорожью
13:17Балетная труппа Мариинского театра открывает гастроли в США
13:14Лауреат конкурса "Учитель года" получил подарок от Кадырова
13:10Актриса Наталья Бочкарева ответила критикам цитатой Чаадаева
12:58Летные испытания нового спутника "Глонасс-К" завершены
12:55Знакомые рассказали об убитой в Подмосковье студентке
12:55Россия сможет распознавать космический мусор размером в восемь сантиметров
12:53Военных спутников в России в полтора раза больше, чем гражданских
12:51В Испании наркоторговцы спасли полицейских, упавших за борт во время погони
12:49ВКС "реанимировали" на орбите три российских спутника в апреле и мае
12:41В России разрабатывают защиту спутников от радиоэлектронного воздействия
12:38В ВКС оценили сроки ответного ядерного удара в случае нападения на Россию
12:35Власти Венгрии массово изымают паспорта, выданные украинцам в Закарпатье
12:19В Нью-Йорке создателям лучших комиксов вручили премию Harvey Award 2019
12:18Эксперт прокомментировал идею внести поправки в ПДД по самокатам и сигвеям
12:11МИД Украины: железнодорожное сообщение с Донбассом может быть восстановлено
11:59Медведев поздравил актера Александра Михайлова с 75-летним юбилеем
11:46СК возбудил дело об убийстве после гибели четырех человек под Самарой
11:45Радикальные протестующие держат Гонконг в страхе, заявили в администрации
Лента новостейМолния