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РИА Новости

Лидер иракских шиитов призвал к отставке правительства и досрочным выборам

00:48 05.10.2019
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© AFP 2019 / Haidar HamdaniЛидер иракских шиитов, глава парламентского блока "Саирун" Муктада ас-Садр
Лидер иракских шиитов, глава парламентского блока Саирун Муктада ас-Садр
© AFP 2019 / Haidar Hamdani
Лидер иракских шиитов, глава парламентского блока "Саирун" Муктада ас-Садр. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Лидер иракских шиитов, глава парламентского блока "Саирун" Муктада ас-Садр призвал к отставке правительства страны и досрочным выборам, сообщает телеканал Rudaw со ссылкой на заявление депутата.
Как сообщил РИА Новости директор Иракской обсерватории по правам человека Мустафа Саадун, по последним данным, число погибших в ходе демонстраций в Ираке достигло 50 человек, раненых – 1936.
"Я призываю правительство немедленно уйти в отставку", - приводит телеканал текст заявления.
"Я также призываю к досрочным и справедливым выборам под надзором международного сообщества. Мы не можем оставаться безмолвными при всех этих жертвах и кровопролитии", - отмечается в документе.
Демонстранты во время комендантского часа в Багдаде
00:44РИА Новости
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Протесты начались во вторник в Багдаде, к среде они охватили не только столицу, но и несколько провинций. Демонстранты требуют отставки правительства, а также улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией. В связи с демонстрациями закрыты КПП на границе с Ираном.
Власти Ирака полностью отключали со среды по пятницу доступ к интернету в Багдаде и ряде других районов в центре и на юге страны. Комендантский час, введенный в ночь на четверг в Багдаде, к вечеру охватил также провинции Наджаф, Майсан, Зи-Кар, Бабил, Васит. При этом протесты не прекратились.
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Багдад (город)ИракВ мире
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