Лидер иракских шиитов призвал к отставке правительства и досрочным выборам

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Лидер иракских шиитов, глава парламентского блока "Саирун" Муктада ас-Садр призвал к отставке правительства страны и досрочным выборам, сообщает телеканал Лидер иракских шиитов, глава парламентского блока "Саирун" Муктада ас-Садр призвал к отставке правительства страны и досрочным выборам, сообщает телеканал Rudaw со ссылкой на заявление депутата.

Как сообщил РИА Новости директор Иракской обсерватории по правам человека Мустафа Саадун, по последним данным, число погибших в ходе демонстраций в Ираке достигло 50 человек, раненых – 1936.

"Я призываю правительство немедленно уйти в отставку", - приводит телеканал текст заявления.

"Я также призываю к досрочным и справедливым выборам под надзором международного сообщества. Мы не можем оставаться безмолвными при всех этих жертвах и кровопролитии", - отмечается в документе.

Протесты начались во вторник в Багдаде, к среде они охватили не только столицу, но и несколько провинций. Демонстранты требуют отставки правительства, а также улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией. В связи с демонстрациями закрыты КПП на границе с Ираном.