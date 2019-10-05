Генсек ООН призывает правительство Ирака и демонстрантов к диалогу

Демонстранты во время комендантского часа в Багдаде. Архивное фото

Демонстранты во время комендантского часа в Багдаде

ООН, 5 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает правительство и демонстрантов в Ираке к диалогу, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь внимательно следит за развитием событий в Ираке. Он призывает к диалогу между правительством и демонстрантами в качестве немедленного шага в сторону деэскалации", - сказано в заявлении.

По словам Дюжаррика, генсек также вновь подчеркивает, что свобода выражения мнений и мирных собраний являются основными правами человека, которые необходимо уважать.

Протесты начались во вторник в Багдаде, к среде они охватили не только столицу, но и несколько провинций. Демонстранты требуют отставки правительства, а также улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией. В связи с демонстрациями закрыты КПП на границе с Ираном.