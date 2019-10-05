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РИА Новости

Генсек ООН призывает правительство Ирака и демонстрантов к диалогу

00:44 05.10.2019
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© REUTERS / Wissm al-OkiliДемонстранты во время комендантского часа в Багдаде
Демонстранты во время комендантского часа в Багдаде
© REUTERS / Wissm al-Okili
Демонстранты во время комендантского часа в Багдаде. Архивное фото
ООН, 5 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает правительство и демонстрантов в Ираке к диалогу, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.
"Генеральный секретарь внимательно следит за развитием событий в Ираке. Он призывает к диалогу между правительством и демонстрантами в качестве немедленного шага в сторону деэскалации", - сказано в заявлении.
По словам Дюжаррика, генсек также вновь подчеркивает, что свобода выражения мнений и мирных собраний являются основными правами человека, которые необходимо уважать.
Протесты начались во вторник в Багдаде, к среде они охватили не только столицу, но и несколько провинций. Демонстранты требуют отставки правительства, а также улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией. В связи с демонстрациями закрыты КПП на границе с Ираном.
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Власти Ирака полностью отключали со среды по пятницу доступ к интернету в Багдаде и ряде других районов в центре и на юге страны. Комендантский час, введенный в ночь на четверг в Багдаде, охватил также провинции Наджаф, Майсан, Зи-Кар, Бабил, Васит. Отмена комендантского часа назначена на 5.00 субботы. При этом протесты не прекратились.
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Антониу ГутеррешСтефан ДюжаррикИракООНВ мире
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