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РИА Новости
Культура

Художественный театр им. Горького представляет проект "Открытые сцены МХАТ"

00:43 05.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Московского Художественного академического театра имени М. Горького.
Здание Московского Художественного академического театра имени М. Горького.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Московского Художественного академического театра имени М. Горького.. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Во МХАТе им. Горького в субботу состоится презентация проекта "Открытые сцены МХАТ" - новый культурно-просветительский кластер для горожан, сообщили в пресс-службе театра.
"Новый проект "Открытые сцены МХАТ" - это 14 площадок-пространств, кафе и книжный магазин, которые с 5 октября будут работать ежедневно с утра и до позднего вечера.
"Открытые сцены МХАТ" - это возвращение театра к своим истокам. Основатели театра Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко раньше футуристов и дадаистов воплотили эту тенденцию, создав уникальное профессиональное и любительское сообщество вокруг театра.
"Открытые сцены МХАТ" с одной стороны, следуют общекультурному мировому тренду на создание универсальных культурных кластеров. С другой стороны, проект прокладывает свой особый путь в сегодняшней постмодернисткой реальности, соединяя прорывные технологии с русским культурным кодом, русским самосознанием. Инновационность плюс архаика, традиция плюс постмодерн – вот смысл кластера, который создает театр, бывший в начале ХХ века ультра-прогрессивным, а сегодня стремящийся соединить поиск с верностью наследию", - сказал худрук театра Эдуард Бояков.
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В день открытия на 26 000 квадратных метрах состоится презентация театральных событий октября, на которую приглашают всех желающих. Выбор широк: от лекций крупнейших интеллектуалов до йоги, от практик тела до поэтических перформансов, от детских студий до обсуждения сугубо взрослых тем, от светских дискуссий до религиозных диспутов.
Будут презентованы курсы: "История перформанса", "Метафизика звука", "Краткая история театра", "Культура кураторства".
Отдельно пройдет презентация образовательной программы для детей: детской театральной школы и балетной школы "Лаборатории Лавровских", школы "Арт-механика".
В рамках проекта "Сезон стихов" будет представлен цикл из 20 спектаклей, в основе которых – стихи выдающихся поэтов современности.
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