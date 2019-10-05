Художественный театр им. Горького представляет проект "Открытые сцены МХАТ"

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Во МХАТе им. Горького в субботу состоится презентация проекта "Открытые сцены МХАТ" - новый культурно-просветительский кластер для горожан, сообщили в пресс-службе театра.

"Новый проект "Открытые сцены МХАТ" - это 14 площадок-пространств, кафе и книжный магазин, которые с 5 октября будут работать ежедневно с утра и до позднего вечера.

"Открытые сцены МХАТ" - это возвращение театра к своим истокам. Основатели театра Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко раньше футуристов и дадаистов воплотили эту тенденцию, создав уникальное профессиональное и любительское сообщество вокруг театра.

"Открытые сцены МХАТ" с одной стороны, следуют общекультурному мировому тренду на создание универсальных культурных кластеров. С другой стороны, проект прокладывает свой особый путь в сегодняшней постмодернисткой реальности, соединяя прорывные технологии с русским культурным кодом, русским самосознанием. Инновационность плюс архаика, традиция плюс постмодерн – вот смысл кластера, который создает театр, бывший в начале ХХ века ультра-прогрессивным, а сегодня стремящийся соединить поиск с верностью наследию", - сказал худрук театра Эдуард Бояков.

В день открытия на 26 000 квадратных метрах состоится презентация театральных событий октября, на которую приглашают всех желающих. Выбор широк: от лекций крупнейших интеллектуалов до йоги, от практик тела до поэтических перформансов, от детских студий до обсуждения сугубо взрослых тем, от светских дискуссий до религиозных диспутов.

Будут презентованы курсы: "История перформанса", "Метафизика звука", "Краткая история театра", "Культура кураторства".

Отдельно пройдет презентация образовательной программы для детей: детской театральной школы и балетной школы "Лаборатории Лавровских", школы "Арт-механика".