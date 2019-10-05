На юге Израиля прозвучала сирена воздушной тревоги

Израильские солдаты прячутся во время воздушной тревоги. Архивное фото

Израильские солдаты прячутся во время воздушной тревоги

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 окт - РИА Новости. Система оповещения о возможном ракетном обстреле сработала на юге Израиля в кибуце Киссуфим недалеко от границы с сектором Газа, сообщила пресс-служба израильской армии.

"Сирены тревоги прозвучали в кибуце Киссуфим, военнослужащие прочесывают местность и выясняют обстоятельства срабатывания системы оповещения. Взрывов в поселке не было", - говорится в сообщении армии.

Ситуация на границе с сектором Газа обострилась вечером в пятницу.