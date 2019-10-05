На юге Израиля прозвучала сирена воздушной тревоги

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 окт - РИА Новости. Система оповещения о возможном ракетном обстреле сработала на юге Израиля в кибуце Киссуфим недалеко от границы с сектором Газа, сообщила пресс-служба израильской армии.
"Сирены тревоги прозвучали в кибуце Киссуфим, военнослужащие прочесывают местность и выясняют обстоятельства срабатывания системы оповещения. Взрывов в поселке не было", - говорится в сообщении армии.
Ситуация на границе с сектором Газа обострилась вечером в пятницу.
Как сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра, число пострадавших в секторе Газа в результате стычек израильских военных с демонстрантами Марша возвращения, проходившего у границы анклава, достигло 54 человек, из них 22 человека получили огнестрельные ранения. Погиб 28-летный палестинец.