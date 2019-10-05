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РИА Новости

На юге Израиля прозвучала сирена воздушной тревоги

00:25 05.10.2019 (обновлено: 01:03 05.10.2019)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкИзраильские солдаты прячутся во время воздушной тревоги
Израильские солдаты прячутся во время воздушной тревоги
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Израильские солдаты прячутся во время воздушной тревоги. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 окт - РИА Новости. Система оповещения о возможном ракетном обстреле сработала на юге Израиля в кибуце Киссуфим недалеко от границы с сектором Газа, сообщила пресс-служба израильской армии.
"Сирены тревоги прозвучали в кибуце Киссуфим, военнослужащие прочесывают местность и выясняют обстоятельства срабатывания системы оповещения. Взрывов в поселке не было", - говорится в сообщении армии.
Ситуация на границе с сектором Газа обострилась вечером в пятницу.
Как сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра, число пострадавших в секторе Газа в результате стычек израильских военных с демонстрантами Марша возвращения, проходившего у границы анклава, достигло 54 человек, из них 22 человека получили огнестрельные ранения. Погиб 28-летный палестинец.
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