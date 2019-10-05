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РИА Новости

В Эквадоре не вернут субсидии на бензин, отмена которых вызвала протесты

00:20 05.10.2019
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© AFP 2019 / Juan Cevallos Президент Эквадора Ленин Морено
Президент Эквадора Ленин Морено
© AFP 2019 / Juan Cevallos
Президент Эквадора Ленин Морено. Архивное фото
САН-ЛУИС, 5 окт - РИА Новости. Власти Эквадора не пересмотрят решение отменить субсидии на бензин, несмотря на массовые протесты в стране, сообщил президент Ленин Морено.
"Решение твердое! Субсидии отменены, и мы будем продолжать строить Эквадор, который хотим", - написал он в Twitter.
В четверг в Эквадоре начались протесты таксистов, недовольных отменой субсидий на топливо. К транспортным присоединились и другие общественные организации. Были перекрыты многие дороги. Забастовку и манифестации не поддержала только Федерация грузового транспорта.
Президент Эквадора Ленин Морено объявил режим чрезвычайного положения в связи с протестами. Транспортное сообщение в стране парализовано второй день подряд. Это привело к задержке и отмене ряда авиарейсов, в том числе международных.
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