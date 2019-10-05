В Эквадоре не вернут субсидии на бензин, отмена которых вызвала протесты

САН-ЛУИС, 5 окт - РИА Новости. Власти Эквадора не пересмотрят решение отменить субсидии на бензин, несмотря на массовые протесты в стране, сообщил президент Ленин Морено.

"Решение твердое! Субсидии отменены, и мы будем продолжать строить Эквадор, который хотим", - написал он в Twitter

В четверг в Эквадоре начались протесты таксистов, недовольных отменой субсидий на топливо. К транспортным присоединились и другие общественные организации. Были перекрыты многие дороги. Забастовку и манифестации не поддержала только Федерация грузового транспорта.