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РИА Новости

Аргентина приглашает Россию принять участие в проектах "зелёной" энергетики

00:13 05.10.2019
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© РИА Новости / Алексей ПавлишакВетрогенераторы
Ветрогенераторы
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Ветрогенераторы. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Аргентина приглашает Россию принять участие в проектах по развитию "зелёной" энергетики, сообщил РИА Новости замглавы МИД Густаво Родольфо Злаувинен.
"Несколько лет назад правительство Аргентины запустило национальную программу, чтобы увеличить долю возобновляемой энергетики, и определило отрасли для открытых аукционов... И, конечно, российские компании могут принять в них участие, это международные аукционы", - сказал он.
Аргентина развивает различные направления возобновляемой энергетики - солнечную и ветряную, например в Патагонии - регионе, где дуют очень сильные ветра.
"Это один из парков, которые бы мы хотели продвигать", - добавил замминистра.
Ветрогенератор
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