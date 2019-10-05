Бюджет ЕС, Brexit и защиту Балтики обсудят премьеры Швеции и Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 5 окт — РИА Новости. Актуальные вопросы предстоящего в октябре заседания Евросовета, включая бюджет и Brexit, обсудит премьер-министр Финляндии Антти Ринне со шведским коллегой Стефаном Лёвеном в субботу в Хельсинки, сообщает финское правительство.

"Дискуссии будут сосредоточены на вопросах, которые должны быть рассмотрены на заседании Европейского совета в октябре, то есть о следующих многолетних финансовых рамках ЕС на 2021-2027 годы и Brexit. Премьер-министры Ринне и Лёвен также обсудят содействие устойчивому росту. Региональные вопросы для обсуждения включают, например, вопросы защиты Балтийского моря и Арктики", - говорится в сообщении.