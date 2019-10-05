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РИА Новости
Туризм

В Мексике туристка потеряла руку во время сафари по бездорожью

13:20 05.10.2019
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкМногоцелевой автовездеход марки "Чаборз" проходит испытания на территории учебного центра по подготовке спецподразделений в Гудермесе
Многоцелевой автовездеход марки Чаборз проходит испытания на территории учебного центра по подготовке спецподразделений в Гудермесе
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Мексике туристке из Великобритании оторвало руку во время сафари на багги (легкий автомобиль для поездок по бездорожью), сообщает The Sun.
Автомобиль перевернулся во время туристической поездки, когда начался ураган. В результате аварии 26-летней Брит Челси перерезало руку. Пострадавшей пришлось нести ее самой до машины скорой помощи.
Вместе с Брит в машине находилась ее подруга, которая разорвала футболку и перевязала Челси конечность, чтобы остановить сильное кровотечение. Позже врачи сообщили, что именно это спасло пострадавшей жизнь.
"По дороге в больницу я чувствовала, что умираю, это было очень страшно. Затем сотрудники скорой помощи сделали мне укол, и я пришла в себя", — рассказала Челси.
Врачам пришлось ампутировать руку, так как ткани были сильно повреждены.
Челси рассказала, что она счастлива, что осталась жива и смогла вернуться домой. Но теперь ей снова придется учиться писать, водить машину и заниматься домашними делами.
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