В Мексике туристка потеряла руку во время сафари по бездорожью

Многоцелевой автовездеход марки "Чаборз" проходит испытания на территории учебного центра по подготовке спецподразделений в Гудермесе

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Мексике туристке из Великобритании оторвало руку во время сафари на багги (легкий автомобиль для поездок по бездорожью), В Мексике туристке из Великобритании оторвало руку во время сафари на багги (легкий автомобиль для поездок по бездорожью), сообщает The Sun.

Автомобиль перевернулся во время туристической поездки, когда начался ураган. В результате аварии 26-летней Брит Челси перерезало руку. Пострадавшей пришлось нести ее самой до машины скорой помощи.

Вместе с Брит в машине находилась ее подруга, которая разорвала футболку и перевязала Челси конечность, чтобы остановить сильное кровотечение. Позже врачи сообщили, что именно это спасло пострадавшей жизнь.

"По дороге в больницу я чувствовала, что умираю, это было очень страшно. Затем сотрудники скорой помощи сделали мне укол, и я пришла в себя", — рассказала Челси.

Врачам пришлось ампутировать руку, так как ткани были сильно повреждены.