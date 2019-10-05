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РИА Новости
Культура

Зеллвегер рассказала, что помогло ей стать похожей на Джуди Гарленд

01:13 05.10.2019
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© Фото : Zero Media 219Рене Зеллвегер в трейлере к фильму "Джуди"
Рене Зеллвегер в трейлере к фильму Джуди
© Фото : Zero Media 219
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Рене Зеллвегер рассказала, что ее костюмы во время съемок байопика были очень тесными, сообщает Daily Mail.
Исполнительница роли Джуди Гарленд пояснила, что платье буквально зашивали на ней, чтобы она могла сутулиться так же, как ее героиня.
В фильме показаны последние месяцы жизни легендарной певицы и актрисы в Лондоне в 1969 году.
"Я не считаю ленту депрессивной, Джуди просто нельзя не сочувствовать. И это не трагическая история, потому что она не сдалась. Она - настоящий герой", — рассказала актриса.
Семья Гарленд и, в частности, ее дочь Лайза Минелли не приняли фильм.
Актриса Рене Зеллвегер
9 июля, 18:12Культура
Зеллвегер не узнать: актриса опубликовала трейлер байопика о Джуди Гарленд
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КультураКино и сериалыНовости культурыDaily Mail
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