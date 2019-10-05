Зеллвегер рассказала, что помогло ей стать похожей на Джуди Гарленд

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Рене Зеллвегер рассказала, что ее костюмы во время съемок байопика были очень тесными, . Рене Зеллвегер рассказала, что ее костюмы во время съемок байопика были очень тесными, сообщает Daily Mail.

Исполнительница роли Джуди Гарленд пояснила, что платье буквально зашивали на ней, чтобы она могла сутулиться так же, как ее героиня.

В фильме показаны последние месяцы жизни легендарной певицы и актрисы в Лондоне в 1969 году.

"Я не считаю ленту депрессивной, Джуди просто нельзя не сочувствовать. И это не трагическая история, потому что она не сдалась. Она - настоящий герой", — рассказала актриса.