В Испании туристы отравились химикатами

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Шесть туристов были доставлены в больницу и еще восемь обратились за медицинской помощью после отравления ядовитыми испарениями на испанском курорте Камбрильс в Каталонии, Шесть туристов были доставлены в больницу и еще восемь обратились за медицинской помощью после отравления ядовитыми испарениями на испанском курорте Камбрильс в Каталонии, сообщает Express.

По информации местных СМИ, инцидент произошел после того, как водитель грузовика совершил ошибку, наполнив резервуар для хранения возле спортивного зала и спа-салона отеля смесью отбеливателя и соляной кислоты. Химическая реакция вызвала ядовитые испарения, которыми отравились туристы.

Для лечения пострадавших в отель прибыли семь машин скорой помощи. Шесть туристов были направлены в больницу, остальным помощь оказали на месте.