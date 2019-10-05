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РИА Новости
Туризм

В Испании туристы отравились химикатами

14:58 05.10.2019
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© Pixabay / Litoral Costa DoradaКамбрильс, Каталония
Камбрильс, Каталония
© Pixabay / Litoral Costa Dorada
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Шесть туристов были доставлены в больницу и еще восемь обратились за медицинской помощью после отравления ядовитыми испарениями на испанском курорте Камбрильс в Каталонии, сообщает Express.
По информации местных СМИ, инцидент произошел после того, как водитель грузовика совершил ошибку, наполнив резервуар для хранения возле спортивного зала и спа-салона отеля смесью отбеливателя и соляной кислоты. Химическая реакция вызвала ядовитые испарения, которыми отравились туристы.
Для лечения пострадавших в отель прибыли семь машин скорой помощи. Шесть туристов были направлены в больницу, остальным помощь оказали на месте.
Для устранения последствий ошибки водителя на место происшествия прибыли четыре пожарных бригады.
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