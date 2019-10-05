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РИА Новости
Культура

Мэйси Уильямс стыдилась своего тела на съемках "Игры престолов"

03:44 05.10.2019
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© HBOАктриса Мэйси Уильямс в роли Арьи Старк в сериале "Игра престолов"
Актриса Мэйси Уильямс в роли Арьи Старк в сериале Игра престолов
© HBO
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Британская актриса Мейси Уильямс рассказала, что стыдилась своего тела в "Игре престолов", поскольку, как ей казалась, не соответствовала образу ее героини Арьи Старк, сообщает NME.
Актриса начала сниматься в сериале, когда ей исполнилось 14 лет.

"Где-то во время съемок во втором и третьем сезонах мое тело начало меняться, я начала превращаться в женщину, а Арья все еще пыталась казаться мальчиком, - рассказала актриса. – Мне пришлось носить короткую стрижку, меня все время покрывали грязью, а нос делали более широким, чтобы я выглядела мужественно".

Она также объяснила, что ей пришлось "утягивать грудь, которая начала расти", и она "чувствовала себя ужасно целых полгода".
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