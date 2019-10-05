Мэйси Уильямс стыдилась своего тела на съемках "Игры престолов"

"Где-то во время съемок во втором и третьем сезонах мое тело начало меняться, я начала превращаться в женщину, а Арья все еще пыталась казаться мальчиком, - рассказала актриса. – Мне пришлось носить короткую стрижку, меня все время покрывали грязью, а нос делали более широким, чтобы я выглядела мужественно".