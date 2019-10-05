Зеленский обещал громкие приговоры, но что-то пошло не так

Что мы запомнили из опубликованной стенограммы переговоров Трампа и Зеленского в первую очередь? Заверение Владимира Александровича в том, что новый прокурор Украины — его человек. Из чего логично следует вывод о полной и беспрекословной подчиненности прокурора велениям своего патрона. Следовательно, тому в конечном счете и отвечать.

Некоторая хлестаковщина по умолчанию простительна президенту Зеленскому, который, похоже, по-прежнему находится в состоянии радостного изумления от головокружительной перемены собственной участи. Тем более что подобное драматическое антре, по сути, принесло ему победу во втором туре президентских выборов. Напомним, на дебатах, которые состоялись на стадионе, Зеленский, обращаясь к Порошенко, объявил: "Я не ваш оппонент. Я — ваш приговор".

Широкая публика, традиционно любящая ушами, зашлась тогда от восторга. Одобрительный рев означал, что судьба выборов решена. Порошенко к этому времени сумел снискать ненависть у самых широких слоев украинского электората, и перспективы увидеть "президента мира" на скамье подсудимых сильно бодрили воображение. Многие ожидали, что уголовные дела и посадки начнутся едва ли не на следующий день после оглашения результатов выборов. Другие соглашались подождать смены силовиков на своих постах. Третьи понимали, что именно новый прокурор станет движущей силой торжества справедливости.

Месяц назад Украина таки получила нового прокурора, и он, как и было сказано, — человек президента. К слову, следует отметить, что старый имел достаточно времени для зачистки архивов и, говорят, эффективно этим воспользовался.

И что же? Приговор Порошенко, как и всей предыдущей власти, замазанной в коррупции, воровстве и насилии, как следует из актуальных событий, откладывается на неопределенное время. Мало того, по всему выходит, что тщетно ожидать справедливого и неотвратимого наказания для целой группы граждан, совершивших громкие циничные и кровавые преступления.

Но начнем, пожалуй, с бывшего президента и его соратников.

Итак, усилиями известного и крайне осведомленного украинского юриста Андрея Портнова, бывшего заместителя главы администрации президента Януковича, против Петра Порошенко была собрана обширная доказательная база, которую он передал следствию. В ряде случаев Портнов сам обратился с исками против бывшего президента в суд. На сегодняшний день речь идет о двенадцати уголовных делах, в рамках которых, пока что в статусе свидетеля, допрашивается Петр Порошенко. Среди них: финансовые махинации, коррупционные деяния, присвоение собственности, злоупотребление служебным положением, дело по преступному направлению украинских моряков в Керченский пролив… Поначалу Генпрокуратура взялась за все довольно живо, и у граждан возникла надежда на то, что уголовные дела имеют судебную перспективу.

Публика даже старалась не замечать тот непреложный факт, что ряд чиновников из команды Порошенко получил и продолжает получать самые привлекательные посты уже в структуре новой власти. Однако через некоторое время игнорировать очевидное стало сложно. Генпрокуратура явно спускает дело на тормозах, а народ, слуги которого на его же глазах проделывают все более уморительные трюки, гадает: то ли преследовать Петра Алексеевича запретили кураторы нашей незалежности, то ли торг оказался уместен, то ли Зеленский, глядя в будущее, боится рыть другому яму. Да и опытные хитроумные чиновники-схемщики оказались слишком ценным материалом, чтобы просто взять и выбросить их в утиль.

Порошенко, между тем, спокойно вылетает за пределы Украины, проводит в Лондоне консультации с беглой главой Нацбанка Гонтаревой, имеющей на бывшего президента огромный компромат. Мало ли что взбредет в голову ищущей политического убежища в Великобритании даме. "Может, у фигуранта есть опасения, что после запроса об экстрадиции и угрозы выдачи Украине она может рассказать, как они вместе делили банковские активы страны, зарабатывали на государственных займах, валютном курсе и отмене валютного контроля при внешнеэкономических операциях в офшоры?" — интересуется Андрей Портнов, чей оптимизм по поводу благородных интенций новой власти явно стремится угаснуть.

На днях в Лондон же отправился бывший генеральный прокурор Юрий Луценко, жадный, как выяснилось, до изучения иностранных языков, а не то что многие подумали: будто он бежит от возможного уголовного преследования.

А тут еще Генеральная прокуратура не продлила арест предприятия "Ленинская кузня" (теперь — "Кузня на Рыбальском"), приобретенного Порошенко по откровенно сомнительной схеме. А ведь уже после открытия уголовного дела Петр Алексеевич безнаказанно сумел провернуть с кузней еще одну весьма хитрую и прибыльную комбинацию.

Порошенко побывал на допросе в Национальном антикоррупционном бюро Украины, о чем поведал один из его руководителей Назар Холодницкий: мол, мы без шума, пиара и публичных повесток делаем свое дело. Но за НАБУ закрепилась репутация карманной порошенковской структуры, чьи руководители регулярно посещали тогдашнего президента в его резиденции по ночам. Возможно, речь шла о благе страны, но после этих посиделок странным образом под ковер заметались все офшорные и прочие финансовые скандалы, в которых был замешан глава государства.

Порошенко бодр и весел, шлет своим сторонникам оптимистические послания и уверен в собственных прекрасных перспективах.

На свободе также Андрей Парубий, подозреваемый в организации одного из самых кровавых постмайданных преступлений — поджоге одесского Дома профсоюзов, приведшего к гибели нескольких десятков людей. Уголовное дело против него наконец открыли, но оставили все возможности для внезапного выезда за границу для изучения иностранных языков.

Примерно так же обстоит дело с одним из наиболее одиозных представителей прошлой власти — нардепом Сергеем Пашинским, нажившемся на торговле оружием и подозреваемом в крупномасштабном мародерстве при поставках в армию. Именно его остановили на Майдане, когда он вывозил оттуда в собственном авто снайперскую винтовку. То мутное дело, однако, так и не расследовалось. А вскоре Пашинский выстрелил в ногу простому крестьянину и от наказания также ушел. Более того, по уголовному делу пытались назначить виновным самого потерпевшего. После того как новая власть широко анонсировала посадки, появилась надежда на то, что, простите, карающий меч правосудия обрушится наконец и на эту голову, но нет. Дело по-прежнему последовательно волокитят.

Теперь обратимся к серии громких убийств, расследование которых было обещано новой властью. Здесь творится самая настоящая бесовщина.

В апреле 2015-го года в Киеве выстрелами в упор был убит писатель, публицист и общественный деятель Олесь Бузина. Праворадикальные активисты, в общем, и не скрывали, что это их рук дело. Были даже арестованы двое подозреваемых, но вскоре их отпустили, а дело затягивают.

И вот теперь один из подозреваемых, Медведько, назначен… в совет общественного контроля при НАБУ. Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро Украины — целиком креатура США и действует если не по прямому наущению, то с обязательной оглядкой на кураторов. Знают ли они, какого законника новая власть поставила на высокий пост? Зеленский старательно избегает встречи с матерью Бузины, и это понятно. Даже самый артистичный златоуст вряд ли нашелся бы, что ответить ей на вопрос о предполагаемом убийце сына и его социальном лифте.

Продолжает гулять на свободе и куражиться один из самых циничных украинских преступников-нацистов Сергей Стерненко. Он тяжело ранил в Одессе человека и убил другого, ведя репортаж в прямом эфире о том, как проходила агония жертвы. После этого он вел полную приятностей и активизма жизнь, будучи надежно защищенным побратимами и лично тогдашним генпрокурором Луценко. В августе этого года следствие наконец сформулировало подозрение в отношении Стерненко, но Генпрокуратура, которой передано ходатайство о заключении под арест, не спешит это сделать. Нардеп Александр Дубинский уверен, что это связано с тем, что Стерненко посещает приемную генпрокурора Руслана Рябошапки… Нового. Человека Зеленского, как мы помним.

Нет никаких подвижек в расследовании, видимо, окончательно похороненного уголовного дела об убийства Павла Шеремета. Отсутствует информация и о том, как продвигается расследование убийства Вороненкова. Молчат правоохранители о виновниках жестокого убийства правозащитницы Катерины Гандзюк, не говоря уже о десятках тяжких преступлений против журналистов.