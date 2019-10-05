Шпион по объявлению. И прочие методы вербовки россиян

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Американская разведка идет в ногу со временем и ищет новых агентов с помощью рекламы в Facebook. Ломаный русский ничуть не смущает вербовщиков. История помнит и куда более нелепые случаи, когда шпионы ходили по Москве с компасом в руках и миллионом долларов в карманах.

"Время наводить мосты"

На страницу ФБР в Facebook подписаны почти два с половиной миллиона пользователей. Адрес, контактный телефон, электронная почта, карта со схемой маршрута до здания разведки — все это есть в соцсети. Отдельный раздел посвящен истории бюро расследований и его современным задачам.

"Наша миссия — защищать безопасность Америки от терроризма и вмешательства иностранных разведок", — подчеркивает ведомство.

Обычно лента новостей сообщает о предотвращенных преступлениях. Иногда через соцсеть граждан предупреждают о маньяках, карманных мошенниках и наркоторговцах. Здесь же публикуют фото с подписью "Разыскивается".

Серьезный контент перемежается шутливыми фотографиями и видеороликами — как известно, чтобы привлечь аудиторию, ее надо развлечь. Вот и новый пост на ломаном русском сначала показался шуткой.

"Ради вашего будушего ради будушего, вашй семъи" (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены) русскоязычной аудитории предлагают сотрудничать с ФБР. "Не пора ли вам сделатъ свой ход?" — гласила другая запись на фоне шахматной доски. Что, вероятно, отсылало к славной истории российской шахматной школы. И, наконец, третий пост сообщал: "Время наводить Мосты". Именно так — с большой буквы.

Ссылка под картинками вела прямиком на сайт контрразведки регионального отделения ФБР Вашингтона. И там снова на русском, только уже без ошибок, предлагали: "Если у Вас есть информация, которая поможет ФБР выполнить свою задачу, пожалуйста, посетите наш офис лично".

"Наши взаимодействия будут происходить в условиях взаимоуважения и безопасности", — гарантирует ведомство.

© Federal Bureau of Investigation Снимок экрана объявления с сайта ФБР © Federal Bureau of Investigation Снимок экрана объявления с сайта ФБР

Найти крайних

Вместо разъяснений сотрудники ФБР кивнули в сторону России. Мол, это Москва развивает по всему миру агентурную сеть, и российские разведчики очень активны. "Что представляет серьезную угрозу безопасности США и союзникам", — заявил представитель американской разведки Алан Коннер.

Поэтому в бюро решили, что все способы сбора информации хороши. Сколько россиян удалось завербовать при помощи контекстной рекламы в соцсети, ведомство не уточнило.

"В большинстве случае российские граждане самостоятельно принимают решения стать шпионами. Контекстная реклама в Facebook — это неплохая идея, которая может подтолкнуть сомневающихся в сотрудничеству", — прокомментировал ситуацию бывший сотрудник ФБР Боб Баер.

Для убедительности сослались и на опыт Китая. "КНР вербует иностранцев через LinkedIn. В соцсети китайцы открыто пишут, что их интересует секретная правительственная информация, и предлагают сотрудничество", — пояснил глава Национального центра контрразведки США Уильям Иванин.

Театр шпионажа

Неуклюжая вербовка через социальные сети — не единственная нелепость в работе разведки США. Шесть лет назад в Москве задержали американского гражданина Райана Фогла, который пытался наладить контакты с российскими силовиками.

Он попросту отправлял письма сотрудникам ФСБ, курирующим северокавказское направление, с предложением помочь американским коллегам.

"Дорогой друг, я глубоко впечатлен вашим профессионализмом и хочу отблагодарить за него, — обращался незнакомец к силовикам. — Примите этот аванс от того, кто высоко ценит ваш труд и предлагает сотрудничество".

Неизвестный уточнял, что при первой встрече заплатит сотруднику ФСБ сто тысяч долларов. А если тот согласится поработать на американскую разведку, ежегодный доход вырастет до миллиона.

"Спасибо, что прочитали это. Мы с нетерпением ожидаем сотрудничества с вами. Ваши друзья", — заканчивалось письмо.

© Фото : ЦОС ФСБ Органами контрразведки ФСБ России задержан Фогл Райан Кристофер © Фото : ЦОС ФСБ Органами контрразведки ФСБ России задержан Фогл Райан Кристофер

Когда ему в первый раз назначили встречу, американец пришел, но так и не дождался российского визави. Ситуация повторилась несколько раз.

Все это время органы российской контрразведки следили за вербовщиком и собирали на него информацию. Оказалось, что американец работает под прикрытием политического отдела посольства США. На постоянной основе он был трудоустроен в ЦРУ. Но удивляло не это.

Каждый раз на встречу Фогл приходил в новом парике и очках. То он блондин с пышной шевелюрой, то коротко остриженный брюнет. Цвет оправы очков тоже постоянно менялся. Передвигался по Москве Фогл при помощи компаса. Других гаджетов при себе не имел.

В итоге его взяли с поличным: когда американец попытался передать россиянину пачку денег. При аресте из карманов посыпались купюры. По Москве он разгуливал с миллионом долларов наличными. Также носил с собой перочинный нож, старую модель телефона Nokia и письменные инструкции для вербуемого гражданина.

Фогла объявили персоной нон грата и выслали из страны. На родине его прозвали "тупой, еще тупее".

© Фото : ЦОС ФСБ РФ Задержание Фогла Райана Кристофера © Фото : ЦОС ФСБ РФ Задержание Фогла Райана Кристофера

"Я агент ЦРУ, полетели со мной"

Американские агенты не скрывают, что больше всего их интересуют иностранные ученые, занимающиеся сверхсекретными разработками. Например, высшим пилотажем считается вербовка физиков-ядерщиков из КНДР и Ирана.

Контакты с научным сообществом представители спецслужб обычно устанавливают на симпозиумах и конференциях. И здесь не обходится без курьезов. Десять лет назад иранского физика-ядерщика вербовали прямо в гостинице. В полночь кто-то постучал в дверь. Ученый не успел открыть, как мужчина европейской наружности заговорил с ним на арабском: "Здравствуйте, дорогой друг. Я агент ЦРУ, полетели со мной на самолете".

Иранец решил полюбопытствовать, как же покинуть отель незамеченным, на что сотрудник разведки предложил: "Возьми ведро со льдом. Если проснется охрана, скажешь что ходил за ним".

Заметив недоумение на лице собеседника, американец добавил: "Ты ж ученый, скажешь, что для опытов".

Самое интересное в этой истории то, что вербовка состоялась. И агент ЦРУ беспрепятственно покинул отель со своей "добычей".

© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом" АЭС "Бушер" в Иране © Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом" АЭС "Бушер" в Иране

Не потерять рассудок

Оценивая современные методы вербовки американских спецслужб, полковник в отставке и бывший сотрудник внешней контрразведки КГБ Олег Н. отмечает, что не стоит доводить ситуацию до абсурда.

Вербовка россиян через картинки в Facebook напоминает ему популярный в США жанр комиксов: простой рисунок и доходчивый текст. Иногда это работает.

Методы сотрудников ЦРУ бывший контрразведчик считает вполне допустимыми.