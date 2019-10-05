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РИА Новости

Археологи нашли свидетельства самых ужасных в истории пыток и убийств

08:00 05.10.2019
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CC BY 2.0 / Erich Ferdinand / Этци (Отци) — ледяная мумия, найденная в Альпах в 1991 году
Этци (Отци) — ледяная мумия, найденная в Альпах в 1991 году
CC BY 2.0 / Erich Ferdinand /
Этци (Отци) — ледяная мумия, найденная в Альпах в 1991 году
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Ученые из Милана, исследуя скелет из средневекового захоронения, раскрыли детали одной из самых жестоких пыток в истории человечества — колесования. Подобные открытия, единичные в археологии, стали возможны в последние годы благодаря медицине и криминалистике.

Охота на ведьм

Несколько лет назад во время раскопок на площади Святого Амброджо рядом с одноименным собором обнаружили массовое средневековое захоронение. Семь скелетов принадлежали людям, умершим между XIII и XV веками. Все они, кроме одного, были сильно фрагментированы, так что установить причину смерти невозможно.
Ученые из Миланского университета и отдела археологии муниципалитета детально изучили единственный хорошо сохранившийся скелет. Как они пишут в статье, опубликованной в сентябрьском номере Journal of Archaeological Science, останки принадлежат мужчине маленького роста 17-20 лет. Судя по деформации черепа, у него была врожденная болезнь, обезобразившая лицо: верхние зубы сильно заходили на нижние, а клыки выросли перекрученными.
Ученые были очень удивлены, увидев на костях скелета следы ужасных травм. Признаков заживления не было, значит, молодой человек получил их непосредственно перед гибелью. Характер повреждений, их симметричность говорит о том, что его распяли на колесе и последовательно дробили руки и ноги тяжелым орудием, проткнули тело, повредив позвонки, а затем обезглавили.
Из хроник известно, что на севере Италии в те времена применяли пытку на колесе в наказание за распространение чумы, указывают авторы статьи. Видимо, несчастный стал жертвой разъяренной толпы или его казнили специально, испугавшись уродства.
© Reprinted from Journal of Archaeological Science, Vol 109 (September 2019), with permission from Elsevier Copyright (2019).Реконструкция травм, полученных во время пытки колесованием. 1 — перелом черепа, полученный при обезглавливании, 2 — перелом правой берцовой кости от прямого удара по ноге, 3 — травмы от ударов по рукам, 4 — перелом четвертого поясничного позвонка
Скелет человека, погибшего от пыток на колесе
© Reprinted from Journal of Archaeological Science, Vol 109 (September 2019), with permission from Elsevier Copyright (2019).
Реконструкция травм, полученных во время пытки колесованием. 1 — перелом черепа, полученный при обезглавливании, 2 — перелом правой берцовой кости от прямого удара по ноге, 3 — травмы от ударов по рукам, 4 — перелом четвертого поясничного позвонка

Ритуальное убийство пленника

За две с половиной тысячи лет до нашей эры на Ближнем Востоке образовалось государство Ассирия. Считается, что ассирийцы отличались крайней воинственностью. Оставленные ими барельефы и тексты изобилуют сценами жестоких боев, пыток. Но где доказательства, что это не фантазии художников?
Ученые из Тель-Авивского университета и Университета Бар-Илан изучили скелеты, найденные в 2002 году в ассирийском некрополе около Хирбет Шемсина на территории современного Израиля. Один из них принадлежал высокому мужчине примерно 33-42 лет, погибшему в VII веке до нашей эры. Характер его травм указывал на насильственную смерть. Верхушка черепа была буквально срезана чем-то острым, на костях рук, восьми ребрах, двух шейных позвонках имелись рубцы. Только одна травма была зажившей.
Ученые предложили три сценария. Этого воина могли атаковать сразу несколько противников и убить в рукопашной схватке. Или набросились на него со спины, когда он попытался бежать. Однако приоритетной версией авторы работы считают убийство пленника, захваченного в бою. Слишком последовательно нанесены увечья, очень аккуратно и тщательно. Такая внимательность к деталям экзекуции вряд ли была случайной.
Итак, воин оказался в руках противника. Его привели на казнь. Сначала отрубили левую руку мечом. Возможно, в ритуальных целях или для более легкого учета пленных. Затем поставили на колени и ударили по голове. Несчастный упал на бок, его добили, а чтобы окончательно унизить, отрубили левое ухо. После чего обезглавили бездыханное тело. Отметины на ребрах ученые объясняют тем, что с трупа содрали кожу. Головы и кожу врагов хранили как трофеи.
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Схватка или подлое убийство?

В 1991 году в итальянских Альпах, в провинции Южный Тироль, на высоте более трех тысяч метров над уровнем моря ученые наткнулись на хорошо сохранившиеся во льду останки 46-летнего мужчины. Радиоуглеродный анализ показал, что он погиб 5200-5300 лет назад.
Мумию назвали Тирольским ледяным человеком, или Этцы — по названию местной горной гряды. На нем обнаружили меховую одежду, бронзовый топор, недоделанные луки и колчан с 14 стрелами, которые были либо сломаны, либо недоделаны. Также имелась сумка на ремне с набором для розжига огня, недалеко лежали несколько снастей.
Установлено, что тирольский "альпинист" незадолго до гибели получил глубокое ранение правой кисти — она была рассечена до кости между большим и указательным пальцами. Он попытался залепить рану мхом, чтобы сдержать кровотечение. Следующие несколько дней Этцы быстро перемещался по горам вверх и вниз. Вскоре после очередного привала и перекуса кто-то выстрелил ему в спину стрелой (в теле застрял наконечник), которая задела артерию. Также его ударили по спине тупым тяжелым предметом. Этцы умер через несколько часов от потери крови.
Убегал ли "альпинист" от преследователей, было ли два разных нападения, погиб ли он в схватке? Научных доказательств ни одной из версий не существует. Точно известны только непосредственные причины смерти.
© www.oetzi-bz.itМумия Тирольского ледяного человека (Этцы), убитого стрелой в спину более пяти тысяч лет назад
Тирольский ледяной человек
© www.oetzi-bz.it
Мумия Тирольского ледяного человека (Этцы), убитого стрелой в спину более пяти тысяч лет назад
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Яков Нек
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