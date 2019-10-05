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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали о самолете будущего, способном следить за пассажирами

18:29 05.10.2019
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© Depositphotos / NatamcВид через иллюминатор самолета
Вид через иллюминатор самолета
© Depositphotos / Natamc
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Специалисты уверены, что самолет будущего сможет узнать о пассажирах все, в том числе, сколько времени они проводят в туалете, сообщает Travel & Leisure.
На отраслевом мероприятии в Лос-Анджелесе представители одной из крупнейших авиастроительных компаний в мире рассказали о том, как в будущем изменятся авиаперелеты. По их словам, новые самолеты будут оснащены множеством высокотехнологичных гаджетов, чтобы помочь членам экипажа сделать полет более приятным и безопасным. "Умный" самолет также поможет авиакомпаниям сэкономить деньги, лучше понимая потребности пассажиров.
В салоне лайнера будут размещены множество датчиков, в том числе на ремнях безопасности. Члены экипажа смогут узнать, когда тот или иной пассажир не пристегнут.
Оснастят камерами и пространство возле туалетов. Они не будут снимать лица пассажиров.
Внутри санитарных комнат будут датчики, которые помогут контролировать наличие туалетной бумаги и мыла. Также они будут предупреждать членов экипажа, если турист находится в туалете слишком долго.
Каждое сиденье запрограммируют, чтобы оно соответствовало потребностям и желаниям пассажиров: положение спинки кресла, предпочтительные развлечения, еда. Вся эта информация станет легко доступна членам экипажа, они смогут предоставить гостям более высокий уровень обслуживания.
Пока неизвестно, когда такие самолеты появятся, но, по словам экспертов, "это концепция, а не сон".
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