Эксперты рассказали о самолете будущего, способном следить за пассажирами

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Специалисты уверены, что самолет будущего сможет узнать о пассажирах все, в том числе, сколько времени они проводят в туалете, Специалисты уверены, что самолет будущего сможет узнать о пассажирах все, в том числе, сколько времени они проводят в туалете, сообщает Travel & Leisure.

На отраслевом мероприятии в Лос-Анджелесе представители одной из крупнейших авиастроительных компаний в мире рассказали о том, как в будущем изменятся авиаперелеты. По их словам, новые самолеты будут оснащены множеством высокотехнологичных гаджетов, чтобы помочь членам экипажа сделать полет более приятным и безопасным. "Умный" самолет также поможет авиакомпаниям сэкономить деньги, лучше понимая потребности пассажиров.

В салоне лайнера будут размещены множество датчиков, в том числе на ремнях безопасности. Члены экипажа смогут узнать, когда тот или иной пассажир не пристегнут.

Оснастят камерами и пространство возле туалетов. Они не будут снимать лица пассажиров.

Внутри санитарных комнат будут датчики, которые помогут контролировать наличие туалетной бумаги и мыла. Также они будут предупреждать членов экипажа, если турист находится в туалете слишком долго.

Каждое сиденье запрограммируют, чтобы оно соответствовало потребностям и желаниям пассажиров: положение спинки кресла, предпочтительные развлечения, еда. Вся эта информация станет легко доступна членам экипажа, они смогут предоставить гостям более высокий уровень обслуживания.