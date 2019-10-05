В США на фото попали рыбаки, которые чуть не стали жертвами медведя

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Фотограф из Аляски, занимающийся съемкой дикой природой, сделал фотографию бурого медведя, подкрадывающегося сзади к двум рыбакам, сообщает Fox News.
На снимке мужчины смотрят прямо в камеру фотографа и выглядят немного смущенными, а крупный хищник стоит всего в нескольких метрах позади них.
Роберт Хоторн сделал снимок во время недавнего визита в Национальный парк Катмай на Аляске. Фотограф предупредил рыбаков о звере.
"Они думали только о рыбалке и не обращали внимания на медведя позади себя", - рассказал Готорн.
Он подтвердил, что оба рыбака спаслись без каких-либо травм, хотя и были немного напуганы.
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