На Камчатке в природной газовой камере Долины Смерти погибли животные

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Жертвами Долины Смерти в Кроноцком заповеднике стали 11 животных: девять полевок, заяц и горностай, Жертвами Долины Смерти в Кроноцком заповеднике стали 11 животных: девять полевок, заяц и горностай, сообщает пресс-служба заказника.

Во время патрулирования одного из участков Узон-Гейзерного района государственный инспектор Евгений Денгес обнаружил в Долине смерти — природной газовой камере размером два на полкилометра — погибших зверей.

Животные гибнут там из-за высокой концентрации сероводорода, углекислого газа, сероуглерода и других химических соединений. Они оказывают на зверей и птиц быстрое нервно-паралитическое действие.

В основном умирают мелкие млекопитающие и птицы, поскольку ядовитые испарения стелются прямо над землей, но есть угроза даже крупным хищникам. По приблизительным подсчетам ученых, с момента открытия Долины Смерти в 1975 году здесь погибло более 25 медведей.

"В последующие годы здесь находили также трупы росомах, лисиц, белоплечих орланов и даже редких для этой местности рысей и волков, — поясняет Александр Никаноров, консультант научного отдела ФГБУ „Кроноцкий государственный заповедник”. — Запуск этой коварной природной ловушки начинается в конце камчатской весны. Термальные участки протаивают и образуют глубокие колодцы в снежной толще. Оголенный грунт в первую очередь интересует местных зимующих и первых перелетных птиц. Они садятся в поисках семян или насекомых, но тут же попадают в „газовую шахту”. Их смерть — дело секунд. Затем на падаль приходят хищники и также погибают".

Случаев тяжелого отравления или гибели людей в Долине Смерти не зарегистрировано, но некоторые исследователи были на грани, сталкиваясь с действием вулканических газов.