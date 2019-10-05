Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-05T08:35Z
https://ria.ru/20191005/1559438808.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149268/87/1492688713_0:79:1500:923_1036x0_80_0_0_ca15d2cac22262ac2e175289b6f3af74.jpg
РИА Новости
Туризм

На Камчатке в природной газовой камере Долины Смерти погибли животные

00:13 05.10.2019 (обновлено: 08:35 05.10.2019)
12749
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь ШпиленокКроноцкий заповедник. Долина Смерти
Кроноцкий заповедник. Долина Смерти
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Жертвами Долины Смерти в Кроноцком заповеднике стали 11 животных: девять полевок, заяц и горностай, сообщает пресс-служба заказника.
Во время патрулирования одного из участков Узон-Гейзерного района государственный инспектор Евгений Денгес обнаружил в Долине смерти — природной газовой камере размером два на полкилометра — погибших зверей.
Животные гибнут там из-за высокой концентрации сероводорода, углекислого газа, сероуглерода и других химических соединений. Они оказывают на зверей и птиц быстрое нервно-паралитическое действие.
В основном умирают мелкие млекопитающие и птицы, поскольку ядовитые испарения стелются прямо над землей, но есть угроза даже крупным хищникам. По приблизительным подсчетам ученых, с момента открытия Долины Смерти в 1975 году здесь погибло более 25 медведей.
"В последующие годы здесь находили также трупы росомах, лисиц, белоплечих орланов и даже редких для этой местности рысей и волков, — поясняет Александр Никаноров, консультант научного отдела ФГБУ „Кроноцкий государственный заповедник”. — Запуск этой коварной природной ловушки начинается в конце камчатской весны. Термальные участки протаивают и образуют глубокие колодцы в снежной толще. Оголенный грунт в первую очередь интересует местных зимующих и первых перелетных птиц. Они садятся в поисках семян или насекомых, но тут же попадают в „газовую шахту”. Их смерть — дело секунд. Затем на падаль приходят хищники и также погибают".
Скорая помощь
5 августа, 08:00Туризм
Тур в один конец: почему россияне гибнут на отдыхе и как этого избежать
Случаев тяжелого отравления или гибели людей в Долине Смерти не зарегистрировано, но некоторые исследователи были на грани, сталкиваясь с действием вулканических газов.
"Однажды в безветренный жаркий июльский день на берегу ручья Гибельный я слишком долго провозился на коленях, фотографируя макрообъективом погибших мелких птиц, и почувствовал боль в затылке, головокружение, затруднение дыхания, неприятный привкус во рту, — рассказывает известный фотограф дикой природы Игорь Шпиленок. — Пришлось спешно уйти выше по склону, где тянул ветерок, и через полчаса стал чувствовать себя нормально".
Молодые люди гуляют со львом в Зимбабве
15 августа, 08:00Туризм
Кит проглотил дайвера, лев напал на туристов. Кому нужен риск на отдыхе
155255137
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмКроноцкий заповедникКамчатка
Рекомендуем
Злая собака
В МЧС назвали способы отпугнуть агрессивных собак
РИА
Новости
Этци (Отци) — ледяная мумия, найденная в Альпах в 1991 году
Археологи нашли свидетельства самых ужасных в истории пыток и убийств
Производство колбасы
В Германии два человека умерли из-за зараженной колбасы
Пустыня в Калмыкии
Как Калмыкия превратилась в пустыню
Лента
новостей
Ребенок с книгами
В Сети удивились задаче для первоклассников
Экоактивистка из США призвала есть детей
"Бомбежка России не поможет": активистка из США пожаловалась на экологию
После пожара Kyoto Animation
Число жертв поджога в студии аниме в Японии достигло 36
Шведская активистка Грета Тунберг
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Автомобили полиции
В Петербурге полицейские ограбили мужчину, от которого требовали взятку
Операция в онкологическом научном центре имени Н. Н. Блохина
Руководство онкоцентра имени Блохина прокомментировало конфликт с врачами
Снегопад в Санкт-Петербурге
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода
Строительство газопровода Северный поток-2
Дания обязана разрешить строить "Северный поток — 2", заявили в "Газпроме"
Ольга Скабеева и Евгений Попов
Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:21В Тбилиси тысячи человек пришли попрощаться с композитором Канчели
13:20В Мексике туристка потеряла руку во время сафари по бездорожью
13:17Балетная труппа Мариинского театра открывает гастроли в США
13:14Лауреат конкурса "Учитель года" получил подарок от Кадырова
13:10Актриса Наталья Бочкарева ответила критикам цитатой Чаадаева
12:58Летные испытания нового спутника "Глонасс-К" завершены
12:55Знакомые рассказали об убитой в Подмосковье студентке
12:55Россия сможет распознавать космический мусор размером в восемь сантиметров
12:53Военных спутников в России в полтора раза больше, чем гражданских
12:51В Испании наркоторговцы спасли полицейских, упавших за борт во время погони
12:49ВКС "реанимировали" на орбите три российских спутника в апреле и мае
12:41В России разрабатывают защиту спутников от радиоэлектронного воздействия
12:38В ВКС оценили сроки ответного ядерного удара в случае нападения на Россию
12:35Власти Венгрии массово изымают паспорта, выданные украинцам в Закарпатье
12:19В Нью-Йорке создателям лучших комиксов вручили премию Harvey Award 2019
12:18Эксперт прокомментировал идею внести поправки в ПДД по самокатам и сигвеям
12:11МИД Украины: железнодорожное сообщение с Донбассом может быть восстановлено
11:59Медведев поздравил актера Александра Михайлова с 75-летним юбилеем
11:46СК возбудил дело об убийстве после гибели четырех человек под Самарой
11:45Радикальные протестующие держат Гонконг в страхе, заявили в администрации
Лента новостейМолния