Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-04T23:58Z
https://ria.ru/20191004/1559459172.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155945/13/1559451305_0:0:2771:1559_1036x0_80_0_0_b363d687deba91fd3e9dff5ec32878e0.jpg
РИА Новости

Путин пообщался с участниками конкурса "Цифровой прорыв"

23:58 04.10.2019
137
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы "Россия - страна возможностей" на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи
Президент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы Россия - страна возможностей на базе образовательного центра Сириус в Сочи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы "Россия - страна возможностей" на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи
СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" пообщался с участниками конкурса "Цифровой прорыв". Рассуждая о перспективах продукта для авиации, который разработали одни из конкурсантов, российский лидер пошутил, что после общения с ним Минпромторг точно теперь его возьмет.
В ходе заседания к Путину обратилась молодая семья: Кирил и Анастасия. Они рассказали, что в рамках конкурса "Цифровой прорыв" разрабатывали приложение с дополненной реальностью для сборочных цехов промышленных предприятий.
Хакатон
29 сентября, 20:18Республика Татарстан
Хакатон конкурса "Цифровой прорыв" в Казани вошел в Книгу рекордов Гиннесса
"Все-таки работа, которую вы проводили, она чем закончилась? Имеет практическое применение?" - спросил Путин.
Кирилл признался, что работа имеет прогресс. "Дело в том, что мы создали ... прототип. Дальше будем участвовать при акселерации проектов, будем вести сотрудничество, в том числе с промышленными заводами. Мы работали и создавали это для авиационного завода", - рассказал молодой человек.
Президент поинтересовался, взял ли заказчик этот продукт. "Пока нет, но планируют", - ответил молодой человек.
Путин заметил в ответ, что заказчика нужно "дожимать". "А чего они заказывали тогда? Или проект не горит или заказывали то, что не нужно? Кто у вас заказчики", - спросил российский лидер.
Кирилл отметил, что заказчики - это эксперты Казанского авиационного института. "Но вообще этот заказ был от Минпромторга", - добавил молодой человек.
На это президент пошутил: "Я думаю, теперь точно возьмут". Кирилл не растерялся и добавил: "Здорово".
Президент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы Россия - страна возможностей в Сочи
Вчера, 18:31РИА Новости
Путин объяснил, зачем нужно рассказывать о хороших делах
100001
Обсудить 0
Министерство промышленности и торговли РФВладимир ПутинСочиРоссияОбщество
Рекомендуем
Дом Союзов на Большой Дмитровке, 1
Зюганов и Миронов оценили временный "перенос" Госдумы в Дом союзов
РИА
Новости
Алексей Комиссаров
Конкурс "Лидеры России" дополнят тремя новыми направлениями
Трансформаторы подстанции
Энергетики восстановили электроснабжение в Чечне
Торжественная церемония закрытия Всероссийского конкурса Учитель года России-2019
Глава Волгоградской области поздравил победителя конкурса "Учитель года"
Лента
новостей
Парад кукол - экспонатов музея театра им. С. Образцова
На фестивале театров кукол имени Образцова 11 стран представят спектакли
Волонтерская деятельность - безвозмездная помощь тем, кто попал в тяжелую ситуацию
Госдуму попросили обязать граждан сдавать лишнюю еду в спецпункты
Студенты университета
Эксперты рассказали о притоке студентов в педагогические вузы
Владимир Путин отказался читать заготовленную речь
Путин отказался зачитывать вступительное слово на заседании в Сочи
Кандидат в президенты от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден выступает в Атланте
Рейтинг Байдена упал почти до минимума из-за украинского скандала в США
Земля с борта Международной космической станции
НАСА думает о покупке дополнительных мест на "Союзе" для полетов на МКС
Израильские солдаты прячутся во время воздушной тревоги
На юге Израиля прозвучала сирена воздушной тревоги
Премьер-министр Финляндии Антти Ринне
Бюджет ЕС, Brexit и защиту Балтики обсудят премьеры Швеции и Финляндии
Президент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы Россия - страна возможностей на базе образовательного центра Сириус в Сочи
Путина заинтересовало создание медицинской госкорпорации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:48Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
03:30ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем
03:20В Перу объяснили, как выборы в конгресс помогут консолидировать страну
03:16Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"
03:13В МЧС рассказали, как словом остановить собаку, которая хочет вас покусать
02:20За демонтаж ядерного реактора Трамп готов снять санкции с КНДР на три года
02:14После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
01:59Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году
01:43Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
01:36В Германии два человека умерли от колбасы
01:29В США перевернулся автобус со страдающими проблемами развития людьми
01:21Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
01:19Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
01:13Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ
01:08В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу
01:03Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
01:00Аргентина хочет провести перекрестные года с Россией в 2020 или 2021 годах
00:52Стал известен победитель шоу "Голос. 60+"
00:48Лидер иракских шиитов призвал к отставке правительства и досрочным выборам
00:46"Учитель года" предположила, что победить ей позволила работа не по шаблону
Лента новостейМолния