Путин пообщался с участниками конкурса "Цифровой прорыв"

СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" пообщался с участниками конкурса "Цифровой прорыв". Рассуждая о перспективах продукта для авиации, который разработали одни из конкурсантов, российский лидер пошутил, что после общения с ним Минпромторг точно теперь его возьмет.

В ходе заседания к Путину обратилась молодая семья: Кирил и Анастасия. Они рассказали, что в рамках конкурса "Цифровой прорыв" разрабатывали приложение с дополненной реальностью для сборочных цехов промышленных предприятий.

"Все-таки работа, которую вы проводили, она чем закончилась? Имеет практическое применение?" - спросил Путин.

Кирилл признался, что работа имеет прогресс. "Дело в том, что мы создали ... прототип. Дальше будем участвовать при акселерации проектов, будем вести сотрудничество, в том числе с промышленными заводами. Мы работали и создавали это для авиационного завода", - рассказал молодой человек.

Президент поинтересовался, взял ли заказчик этот продукт. "Пока нет, но планируют", - ответил молодой человек.

Путин заметил в ответ, что заказчика нужно "дожимать". "А чего они заказывали тогда? Или проект не горит или заказывали то, что не нужно? Кто у вас заказчики", - спросил российский лидер.

Кирилл отметил, что заказчики - это эксперты Казанского авиационного института. "Но вообще этот заказ был от Минпромторга", - добавил молодой человек.