Рейтинг Байдена упал почти до минимума из-за украинского скандала в США

ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Рейтинг ведущего кандидата в президенты США от Демократической партии, бывшего вице-президента Джо Байдена снизился до почти самой низкой отметки с момента его вступления в предвыборную кампанию, свидетельствуют данные соцопросов.

Согласно усредненным подсчетам ресурса Real Clear Politics, в первых числах октября Байден хотя и оставался лидером гонки среди демократов, пользовался поддержкой 26,2% опрошенных респондентов. Это лишь на 0,2% выше, чем было зафиксировано 5 июля. Для сравнения на момент начала кампании в апреле 2019 года этот показатель составлял 30,3%, а на пике (в мае) доходил до 41,4%.

Последнее снижение рейтинга, как следует из данных Real Clear Politics, началось с 23 сентября: тогда рейтинг Байдена оценивался в 30,2%. Однако уже 24 сентября демократы в палате представителей США объявили о начале процедуры импичмента президента-республиканца Дональда Трампа, который, как и Байден, намерен участвовать в выборах в 2020 году.

С этого дня популярность бывшего вице-президента пошла на спад и примерно за неделю он потерял 4% голосов. И это несмотря на активную поддержку со стороны ряда ведущих СМИ страны.

Уоррен и Сандерс

Одновременно с этим резко пошла вверх популярность второго номера в списке демократов – сенатора Элизабет Уоррен. По усредненному рейтингу она пользуется поддержкой 24% избирателей, а по ряду опросов даже опережает Байдена на пару процентов.

На третьем месте расположился сенатор Берни Сандерс (16,8%), который начинал гонку в апреле на второй позиции с 21,7% голосов.

Мнения Уоррен и Сандерса по многим вопросам близки или совпадают, оба находятся в оппозиции к Байдену, между собой они поддерживают хорошие отношения. Поэтому вполне вероятен вариант, при котором на выборах единого кандидата от Демократической партии летом 2020 года политики будут поддерживать друг друга, что при таком уровне популярности обоих гарантирует одному из них победу над бывшим вице-президентом.

Неутешительны для Байдена и последние результаты сбора средств на ведение предвыборной кампании за третий квартал 2019 года. Согласно обнародованным данным штабов кандидатов, Сандерс собрал за последние три месяца более 25 миллионов долларов, Уоррен – 24,6 миллиона, Байден – лишь 15,2 миллиона (это даже меньше, чем у одного из аутсайдеров гонки Пита Бутиджича, который собрал 19,1 миллиона).

В свою очередь Трамп и Республиканская партия США вместе собрали на его переизбрание 125 миллионов долларов.

Импичмент и коррупция

В конце сентября стало известно о том, что Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским просил его начать расследование против Джо Байдена и его сына Хантера, который работал в украинской компании Burisma. Демократы в палате начали процедуру импичмента президента, обвинив его в том, что он пытается организовать вмешательство других стран в выборы в США путем сбора компромата на Байдена-старшего.