Ивановская облдума отменила закупку iPhone Xs Max для сенатора

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Ивановская областная дума приняла решение не закупать для сенатора дорогостоящую технику, включая смартфон за 112 тысяч рублей, сообщает региональный парламент в пятницу.

Информация об электронном аукционе на поставку вычислительной техники и оборудования с начальной ценой в 434,4 тысячи рублей, включая смартфон Apple iPhone Xs Max за почти 112 тысяч рублей, была опубликована 25 сентября на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Ивановская областная дума, в качестве источника финансирования указано "иные межбюджетные трансферты на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации". Закупкой заинтересовались активисты Общероссийского народного фронта, они заявили, что намерены попросить председателя Ивановской облдумы Марину Дмитриеву отменить закупку дорогостоящей электроники региональным парламентом, а губернатора Станислава Воскресенского - дать объективную оценку ситуации.

Ивановская облдума проинформировала в пятницу, что закупка не состоялась.

"Формально дума не уполномочена оценивать необходимость товаров или услуг, заказываемых на обеспечение деятельности члена Совета Федерации и его помощников, тем более что средства выделяются из федерального бюджета. Однако, учитывая мнение экспертов и широкий общественный резонанс, принято решение не размещать эту закупку вновь, и надеюсь, что сенатор согласится с этим решением", - цитирует пресс-служба регионального парламента спикера Марину Дмитриеву.

В сообщении подчеркивается, что облдума не являлась конечным приобретателем техники и оборудования.