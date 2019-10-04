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РИА Новости

Ивановская облдума отменила закупку iPhone Xs Max для сенатора

23:48 04.10.2019
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© РИА Новости / Валерий МельниковНовый смартфон компании Apple
Новый смартфон компании Apple
© РИА Новости / Валерий Мельников
Новый смартфон компании Apple. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Ивановская областная дума приняла решение не закупать для сенатора дорогостоящую технику, включая смартфон за 112 тысяч рублей, сообщает региональный парламент в пятницу.
Информация об электронном аукционе на поставку вычислительной техники и оборудования с начальной ценой в 434,4 тысячи рублей, включая смартфон Apple iPhone Xs Max за почти 112 тысяч рублей, была опубликована 25 сентября на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Ивановская областная дума, в качестве источника финансирования указано "иные межбюджетные трансферты на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации". Закупкой заинтересовались активисты Общероссийского народного фронта, они заявили, что намерены попросить председателя Ивановской облдумы Марину Дмитриеву отменить закупку дорогостоящей электроники региональным парламентом, а губернатора Станислава Воскресенского - дать объективную оценку ситуации.
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Ивановская облдума проинформировала в пятницу, что закупка не состоялась.
"Формально дума не уполномочена оценивать необходимость товаров или услуг, заказываемых на обеспечение деятельности члена Совета Федерации и его помощников, тем более что средства выделяются из федерального бюджета. Однако, учитывая мнение экспертов и широкий общественный резонанс, принято решение не размещать эту закупку вновь, и надеюсь, что сенатор согласится с этим решением", - цитирует пресс-служба регионального парламента спикера Марину Дмитриеву.
В сообщении подчеркивается, что облдума не являлась конечным приобретателем техники и оборудования.
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"Региональный парламент выступал только техническим исполнителем по размещению данного заказа согласно федеральному закону от 08.05.1994 N 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы федерального собрания Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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Apple iPhoneAppleСтанислав ВоскресенскийИвановоРоссияОбщество
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