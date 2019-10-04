Новак оценил шансы на прокладку "Северного потока — 2" в водах Дании

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В случае если Дания не разрешит строительство газопровода "Северный поток — 2" в своей исключительной экономической зоне, стоимость проекта может возрасти, заявил министр энергетики Александр Новак.
"Есть и другие варианты прокладки газопровода, они просто несколько удорожат проект, и по времени на несколько месяцев дольше будет реализация", - заявил он в интервью "Бизнес ФМ".
Новак отметил, что сроки рассмотрения поданной заявки "фактически прошли", и повода ее отклонить у Дании нет.
Кроме того, министр подчеркнул, что возможность получить согласие Дании пока остается в силе. По его мнению, рассматривать иной маршрут прокладки трубы преждевременно.
Новак сообщил, что строительство газопровода идет по плану, на данный момент уже уложено 83 процента трубопровода.
В свою очередь, глава пресс-службы Энергетического агентства Дании Туре Фальбе-Хансен заявил РИА Новости, что точных сроков рассмотрения заявки на прокладку трубопровода все еще нет. По его словам, пока в Копенгагене склоняются к юго-восточному маршруту.
"Не могут запретить"
По словам замначальника департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Дмитрия Хандога, Дания не имеет права не согласовать маршруты "Северного потока — 2" в своей экономической зоне, и может только выбрать наиболее безопасный из них.
"В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву они не могут запретить вести экономическую деятельность", - заявил он в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ).
Представитель "Газпрома" также подчеркнул, что оператор сможет приступить к прокладке газопровода только месяц спустя после получения соответствующего одобрения, так как в этом процессе есть четырехнедельный период апелляции. Он отметил, что строительство начнется сразу после того, как разрешение вступит в силу.
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Позиция Дании
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Ожидается, что его достроят уже в этом году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от датских властей.
С 2017 на рассмотрение Копенгагена были поданы три заявки на прокладку трубопровода. В июле оператор проекта отозвал заявку на базовый маршрут, требующую участия МИД Дании, чтобы ускорить согласование оставшихся двух маршрутов. В Nord Stream 2 и "Газпроме", который является инвестором проекта, полагают, что Дания намеренно затягивает согласование. Российская сторона ранее подчеркивала, что задержка строительства приведет к убытками, компенсация которых ляжет на плечи Копенгагена.
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