Новак оценил шансы на прокладку "Северного потока — 2" в водах Дании

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В случае если Дания не разрешит строительство газопровода "Северный поток — 2" в своей исключительной экономической зоне, стоимость проекта может возрасти, заявил министр энергетики Александр Новак.

"Есть и другие варианты прокладки газопровода, они просто несколько удорожат проект, и по времени на несколько месяцев дольше будет реализация", - заявил он в интервью "Бизнес ФМ".

Новак отметил, что сроки рассмотрения поданной заявки "фактически прошли", и повода ее отклонить у Дании нет.

Кроме того, министр подчеркнул, что возможность получить согласие Дании пока остается в силе. По его мнению, рассматривать иной маршрут прокладки трубы преждевременно.

Новак сообщил, что строительство газопровода идет по плану, на данный момент уже уложено 83 процента трубопровода.

В свою очередь, глава пресс-службы Энергетического агентства Дании Туре Фальбе-Хансен заявил РИА Новости, что точных сроков рассмотрения заявки на прокладку трубопровода все еще нет. По его словам, пока в Копенгагене склоняются к юго-восточному маршруту.

"Не могут запретить"

По словам замначальника департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Дмитрия Хандога, Дания не имеет права не согласовать маршруты "Северного потока — 2" в своей экономической зоне, и может только выбрать наиболее безопасный из них.

"В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву они не могут запретить вести экономическую деятельность", - заявил он в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ).

Представитель "Газпрома" также подчеркнул, что оператор сможет приступить к прокладке газопровода только месяц спустя после получения соответствующего одобрения, так как в этом процессе есть четырехнедельный период апелляции. Он отметил, что строительство начнется сразу после того, как разрешение вступит в силу.

Позиция Дании

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Ожидается, что его достроят уже в этом году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от датских властей.