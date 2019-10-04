Конкурс "Лидеры России" дополнят тремя новыми направлениями

СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Три новых специализированных направления появятся в третьем сезоне конкурса управленцев "Лидеры России" - здравоохранение, наука и финансово-технологическое направление, сообщил руководитель конкурса, гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России" - флагманский проект открытой платформы "Россия - страна возможностей" и одноименной автономной некоммерческой организации. В этом году победителями стали 104 участника, все они получили возможность в течение года поработать с наставником из числа лучших руководителей в сфере бизнеса и государственного управления.

"Мы столкнулись с тем, что кроме лидерских качеств, лидерских компетенций нашим партнерам, нашим работодателям, государственным органам власти нужны, конечно, зачастую специфические профессиональные качества. Мы приняли решение запустить несколько профессиональных треков", - сказал Комиссаров.

Он добавил, что Координационный совет по делам молодежи в научной сфере выступил с инициативой проведения специального конкурса для научных работников.

"Хотим еще запустить трек в области здравоохранения и в области финансов и технологий", - добавил гендиректор АНО.

В пресс-службе организации рассказали, что более подробная информация о профессиональных специализациях третьего сезона конкурса будет представлена на пресс-конференции 8 октября в Москве.

Первое заседание наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей" проходит в пятницу под председательством президента России Владимира Путина. Заседание посвящено подведению промежуточных итогов работы организации, обсуждению планов на дальнейшую работу, новых проектных инициатив и развитию уже действующих проектов.