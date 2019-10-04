Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-04T23:40Z
https://ria.ru/20191004/1559458899.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154944/66/1549446647_0:119:1500:963_1036x0_80_0_0_6a08338925b3048960e3348cd39f2e7c.jpg
РИА Новости

Конкурс "Лидеры России" дополнят тремя новыми направлениями

23:40 04.10.2019
164
© РИА Новости / Григорий СысоевАлексей Комиссаров
Алексей Комиссаров
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Алексей Комиссаров. Архивное фото
СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Три новых специализированных направления появятся в третьем сезоне конкурса управленцев "Лидеры России" - здравоохранение, наука и финансово-технологическое направление, сообщил руководитель конкурса, гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.
Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России" - флагманский проект открытой платформы "Россия - страна возможностей" и одноименной автономной некоммерческой организации. В этом году победителями стали 104 участника, все они получили возможность в течение года поработать с наставником из числа лучших руководителей в сфере бизнеса и государственного управления.
Лидеры России пройдут обучение методологии Сервис-дизайн
26 сентября, 14:29РИА Новости
"Лидеры России" пройдут обучение методологии "Сервис-дизайн"
"Мы столкнулись с тем, что кроме лидерских качеств, лидерских компетенций нашим партнерам, нашим работодателям, государственным органам власти нужны, конечно, зачастую специфические профессиональные качества. Мы приняли решение запустить несколько профессиональных треков", - сказал Комиссаров.
Он добавил, что Координационный совет по делам молодежи в научной сфере выступил с инициативой проведения специального конкурса для научных работников.
"Хотим еще запустить трек в области здравоохранения и в области финансов и технологий", - добавил гендиректор АНО.
В пресс-службе организации рассказали, что более подробная информация о профессиональных специализациях третьего сезона конкурса будет представлена на пресс-конференции 8 октября в Москве.
Блокнот с символикой конкурса управленцев Лидеры России
16 сентября, 18:22РИА Новости
Победители конкурса "Лидеры России" запустили новый проект
Первое заседание наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей" проходит в пятницу под председательством президента России Владимира Путина. Заседание посвящено подведению промежуточных итогов работы организации, обсуждению планов на дальнейшую работу, новых проектных инициатив и развитию уже действующих проектов.
АНО "Россия - страна возможностей" учреждена указом президента РФ. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО возглавляет Путин.
820001
Обсудить 0
"Лидеры России"Алексей КомиссаровРоссияОбщество
Рекомендуем
Волонтерская деятельность - безвозмездная помощь тем, кто попал в тяжелую ситуацию
Госдуму попросили обязать граждан сдавать лишнюю еду в спецпункты
РИА
Новости
Дом Союзов на Большой Дмитровке, 1
Зюганов и Миронов оценили временный "перенос" Госдумы в Дом союзов
Кандидат в президенты от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден выступает в Атланте
Рейтинг Байдена упал почти до минимума из-за украинского скандала в США
Торжественная церемония закрытия Всероссийского конкурса Учитель года России-2019
Глава Волгоградской области поздравил победителя конкурса "Учитель года"
Лента
новостей
Новый смартфон компании Apple
Ивановская облдума отменила закупку iPhone Xs Max для сенатора
Кроноцкий заповедник. Долина Смерти
На Камчатке в природной газовой камере Долины Смерти погибли звери
Президент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы Россия - страна возможностей на базе образовательного центра Сириус в Сочи
Путин пообщался с участниками конкурса "Цифровой прорыв"
Полиция
На Кубани завели уголовные дела после стрельбы на консервном заводе
Страны мира. Италия
В Италии полиция задержала двух туристов за вандализм на Пизанской башне
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
В РПЦ осудили иск представителей ЛГБТ-сообщества к священнику во Франции
Трансформаторы подстанции
Энергетики восстановили электроснабжение в Чечне
Президент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы Россия - страна возможностей на базе образовательного центра Сириус в Сочи
Путина заинтересовало создание медицинской госкорпорации
Парад кукол - экспонатов музея театра им. С. Образцова
На фестивале театров кукол имени Образцова 11 стран представят спектакли
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:48Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
03:30ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем
03:20В Перу объяснили, как выборы в конгресс помогут консолидировать страну
03:16Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"
03:13В МЧС рассказали, как словом остановить собаку, которая хочет вас покусать
02:20За демонтаж ядерного реактора Трамп готов снять санкции с КНДР на три года
02:14После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
01:59Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году
01:43Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
01:36В Германии два человека умерли от колбасы
01:29В США перевернулся автобус со страдающими проблемами развития людьми
01:21Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
01:19Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
01:13Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ
01:08В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу
01:03Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
01:00Аргентина хочет провести перекрестные года с Россией в 2020 или 2021 годах
00:52Стал известен победитель шоу "Голос. 60+"
00:48Лидер иракских шиитов призвал к отставке правительства и досрочным выборам
00:46"Учитель года" предположила, что победить ей позволила работа не по шаблону
Лента новостейМолния