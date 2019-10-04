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РИА Новости

На Кубани завели уголовные дела после стрельбы на консервном заводе

23:34 04.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
КРАСНОДАР, 4 окт - РИА Новости. Полиция в Славянске-на-Кубани возбудила уголовные дела по итогам корпоративного конфликта со стрельбой, причиной которого стал спор о праве управления консервным заводом, все участники инцидента задержаны, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.
Рано утром в Славянске-на-Кубани произошел инцидент со стрельбой на одном из предприятий города. По данным местной администрации, речь идет о консервном заводе "Кубанские деликатесы". Как сообщает полиция, конфликт возник между лицами, претендующими на право управления одним из городских предприятий.
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"В отделе дознания отдела МВД России по Славянскому району по факту конфликтной ситуации на одном из предприятий города Славянск-на-Кубани возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом З части 2 статьи 112 УК РФ "Причинения телесных повреждений средней степени тяжести вреда для здоровья совершенное с применением оружия", и два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктом В части 2 статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершённое с применением оружия". В настоящее время все участники конфликта задержаны, с ними работают сотрудники полиции", - говорится в сообщении.
Оружие изъято, назначен ряд экспертиз.
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СлавянскКубаньМВД РФПроисшествия
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