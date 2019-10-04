На Кубани завели уголовные дела после стрельбы на консервном заводе

КРАСНОДАР, 4 окт - РИА Новости. Полиция в Славянске-на-Кубани возбудила уголовные дела по итогам корпоративного конфликта со стрельбой, причиной которого стал спор о праве управления консервным заводом, все участники инцидента задержаны, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.

Рано утром в Славянске-на-Кубани произошел инцидент со стрельбой на одном из предприятий города. По данным местной администрации, речь идет о консервном заводе "Кубанские деликатесы". Как сообщает полиция, конфликт возник между лицами, претендующими на право управления одним из городских предприятий.

"В отделе дознания отдела МВД России по Славянскому району по факту конфликтной ситуации на одном из предприятий города Славянск-на-Кубани возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом З части 2 статьи 112 УК РФ "Причинения телесных повреждений средней степени тяжести вреда для здоровья совершенное с применением оружия", и два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктом В части 2 статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершённое с применением оружия". В настоящее время все участники конфликта задержаны, с ними работают сотрудники полиции", - говорится в сообщении.