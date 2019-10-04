НАСА думает о покупке дополнительных мест на "Союзе" для полетов на МКС

ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. НАСА размышляет над возможностью покупки дополнительных мест на российском "Союзе" для доставки астронавтов на МКС, соглашения пока нет, сообщил на брифинге в пятницу руководитель программы МКС в НАСА Кирк Ширман.

Он напомнил, что по нынешнему контракту последний полет американских астронавтов НАСА на МКС на российском "Союзе" запланирован на март 2020 года, возвращение экипажа на Землю – на октябрь.

"Сегодня у нас нет соглашения с русскими о покупке дополнительных мест. Это определенно то, о чем мы думаем", - сказал представитель ведомства. Он сообщил, что пока не располагает информацией о сроках начала пилотируемых полетов на космических кораблях американских компаний. Он подчеркнул, что хотя НАСА заинтересовано в скорейшем возобновлении полетов, главное, чтобы они были безопасными.