Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-04T23:34Z
https://ria.ru/20191004/1559458772.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153174/85/1531748545_0:107:2048:1259_1036x0_80_0_0_6003cb1f7960a6d9accba15357c7d260.jpg
РИА Новости

НАСА думает о покупке дополнительных мест на "Союзе" для полетов на МКС

23:34 04.10.2019
351
CC BY-SA 3.0 IGO / ESA/A.Gerst / Water world / WasserplanetЗемля с борта Международной космической станции
Земля с борта Международной космической станции
CC BY-SA 3.0 IGO / ESA/A.Gerst / Water world / Wasserplanet
Земля с борта Международной космической станции. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. НАСА размышляет над возможностью покупки дополнительных мест на российском "Союзе" для доставки астронавтов на МКС, соглашения пока нет, сообщил на брифинге в пятницу руководитель программы МКС в НАСА Кирк Ширман.
Он напомнил, что по нынешнему контракту последний полет американских астронавтов НАСА на МКС на российском "Союзе" запланирован на март 2020 года, возвращение экипажа на Землю – на октябрь.
Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-09 с участниками длительной экспедиции МКС
1 октября, 01:01Хочу стать космонавтом
"Роскосмос" вдвое сократит число пилотируемых запусков к МКС
"Сегодня у нас нет соглашения с русскими о покупке дополнительных мест. Это определенно то, о чем мы думаем", - сказал представитель ведомства. Он сообщил, что пока не располагает информацией о сроках начала пилотируемых полетов на космических кораблях американских компаний. Он подчеркнул, что хотя НАСА заинтересовано в скорейшем возобновлении полетов, главное, чтобы они были безопасными.
Представитель ведомства также напомнил, что в соответствии с действующим законом, НАСА запрещена покупка мест на "Союзе" у "Роскосмоса" после декабря 2020 года. В связи с эти, отметил он, ведомству, в случае необходимости обращения к России, предстоит вести работу с конгрессом для получения разрешения на эту покупку.
Возьмут ли меня в космонавты?
28 июля 2017, 09:57РИА Новости
Возьмут ли меня в космонавты?Пройдите тест на Ria.ru и узнайте, каковы ваши шансы стать космонавтом.
350002
Обсудить 0
Международная космическая станцияКосмос - РИА НаукаРоскосмосНАСАРИА Наука
Рекомендуем
Стефан Дюжаррик
В ООН ответили на предложение России о переносе работы комитета ГА из США
РИА
Новости
Посадка пилотируемого корабля Союз МС-12. 3 октября 2019
Спасатели начали эвакуацию экипажа вернувшегося с МКС "Союза МС-12"
Кандидат в президенты от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден выступает в Атланте
Рейтинг Байдена упал почти до минимума из-за украинского скандала в США
Самолет Embraer-190 авиакомпании Georgian Airways совершает первый регулярный международный рейс Тбилиси-Казань-Тбилиси в Международном аэропорту Казань. 26 марта 2018
МИД Грузии выступил за скорейшее восстановление авиасообщения с Россией
Лента
новостей
Премьер-министр Финляндии Антти Ринне
Бюджет ЕС, Brexit и защиту Балтики обсудят премьеры Швеции и Финляндии
Трансформаторы подстанции
Энергетики восстановили электроснабжение в Чечне
Вице-президент США Майк Пенс
Демократы потребовали от Пенса предоставить документы по Украине
Певица MARUV
Украинскую певицу MARUV номинировали на премию "Лучший артист MTV Россия"
Владимир Путин отказался читать заготовленную речь
Путин отказался зачитывать вступительное слово на заседании в Сочи
Вид на реку Амазонку с борта МКС
Российская система не допустила столкновение космического мусора с МКС
Член основного экипажа МКС-59/60 астронавт НАСА Кристина Кук (США)
НАСА назвало дату первого "женского" выхода в открытый космос
Строительство газопровода Северный поток-2
Дания обязана разрешить строить "Северный поток — 2", заявили в "Газпроме"
Кроноцкий заповедник. Долина Смерти
На Камчатке в природной газовой камере Долины Смерти погибли звери
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:48Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
03:30ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем
03:20В Перу объяснили, как выборы в конгресс помогут консолидировать страну
03:16Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"
03:13В МЧС рассказали, как словом остановить собаку, которая хочет вас покусать
02:20За демонтаж ядерного реактора Трамп готов снять санкции с КНДР на три года
02:14После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
01:59Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году
01:43Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
01:36В Германии два человека умерли от колбасы
01:29В США перевернулся автобус со страдающими проблемами развития людьми
01:21Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
01:19Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
01:13Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ
01:08В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу
01:03Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
01:00Аргентина хочет провести перекрестные года с Россией в 2020 или 2021 годах
00:52Стал известен победитель шоу "Голос. 60+"
00:48Лидер иракских шиитов призвал к отставке правительства и досрочным выборам
00:46"Учитель года" предположила, что победить ей позволила работа не по шаблону
Лента новостейМолния