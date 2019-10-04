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РИА Новости

Энергетики восстановили электроснабжение в Чечне

23:30 04.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТрансформаторы подстанции
Трансформаторы подстанции
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Трансформаторы подстанции . Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение около 71,5 тысячи человек, остававшихся без электричества в Чечне, сообщает Минэнерго России.
Ранее ведомство сообщало, что 4 октября в 19.41 мск действием защиты отключились линии электропередач 110 кВ "Плиево – Самашки" и "ГРП-110 – Самашки" (ДЗО ПАО "Россети" – АО "Чеченэнерго"). Одновременно на Грозненской ТЭС (ПАО "ОГК-2") отключился выключатель 110 кВ. Станция снизила рабочую мощность на 173,4 МВт с учетом ограничений. Около 71,5 тысячи человек оставались без электричества.
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"В 21.15 на подстанции 110 кВ "Самашки" включен трансформатор Т-1, части потребителей подано напряжение. Произведены переключения в сети 35-110 кВ и всем потребителям подано напряжение", - говорится в сообщении министерства.
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