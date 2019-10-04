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РИА Новости
Культура

Третьяковка изучит претензии участников Московской биеннале 2017 года

23:32 04.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкспонат на открытии 7-й Московской международной биеннале современного искусства в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
Экспонат на открытии 7-й Московской международной биеннале современного искусства в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова заявила, что документы, связанные с претензиями участников прошлой Московской международной биеннале, будут изучены.
Письмо художников-участников VII Московской международной биеннале современного искусства ранее было опубликовано на сайте Фонда биеннале и в ряде зарубежных изданий. В нем такие деятели искусства, как Сесиль Б. Эванс, Лор Пруво и другие, предъявляют претензии к президенту проекта Юлии Музыкантской, обвиняют ее в неоплате их труда и в неэтичном поведении. Музыкантская в пятницу опровергла эти обвинения, по ее словам, все гонорары были выплачены в срок.
"Хочу обратить внимание: выставка Московской международной биеннале в Третьяковской галерее – та, о скандальных последствиях которой сейчас говорят, – стала самым посещаемых проектом, посвященным современному искусству, в Третьяковской галерее последних лет. И я считаю, что это достаточно серьезный и важный шаг. Вне всякого сомнения, поскольку существуют какие-то документы, мы эти документы посмотрим", - ответила Трегулова на вопрос журналистов о возможных репутационных последствиях для галереи из-за сотрудничества с биеннале.
О самом скандале Трегулова, по ее словам, узнала только в пятницу утром. Она призвала всех причастных к ситуации держать себя в руках, а имеющиеся претензии обсуждать в спокойном и цивилизованном порядке.
VIII Московская международная биеннале современного искусства пройдет с 31 октября 2019 года по 22 января 2020 года. Основной ее проект, чьим куратором является Дмитрий Черняков, представят в Третьяковской галерее. Кроме того, впервые партнером выставки стал венский музей Альбертина.
Государственная Третьяковская галерея
Вчера, 15:10Культура
Третьяковка обеспечит безопасность экспонатов Московской биеннале
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КультураНовости культурыВыставкиТретьяковская галерея
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