Третьяковка изучит претензии участников Московской биеннале 2017 года

Экспонат на открытии 7-й Московской международной биеннале современного искусства в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова заявила, что документы, связанные с претензиями участников прошлой Московской международной биеннале, будут изучены.

Письмо художников-участников VII Московской международной биеннале современного искусства ранее было опубликовано на сайте Фонда биеннале и в ряде зарубежных изданий. В нем такие деятели искусства, как Сесиль Б. Эванс, Лор Пруво и другие, предъявляют претензии к президенту проекта Юлии Музыкантской, обвиняют ее в неоплате их труда и в неэтичном поведении. Музыкантская в пятницу опровергла эти обвинения, по ее словам, все гонорары были выплачены в срок.

"Хочу обратить внимание: выставка Московской международной биеннале в Третьяковской галерее – та, о скандальных последствиях которой сейчас говорят, – стала самым посещаемых проектом, посвященным современному искусству, в Третьяковской галерее последних лет. И я считаю, что это достаточно серьезный и важный шаг. Вне всякого сомнения, поскольку существуют какие-то документы, мы эти документы посмотрим", - ответила Трегулова на вопрос журналистов о возможных репутационных последствиях для галереи из-за сотрудничества с биеннале.

О самом скандале Трегулова, по ее словам, узнала только в пятницу утром. Она призвала всех причастных к ситуации держать себя в руках, а имеющиеся претензии обсуждать в спокойном и цивилизованном порядке.