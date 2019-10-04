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РИА Новости

МИД Грузии выступил за скорейшее восстановление авиасообщения с Россией

23:10 04.10.2019 (обновлено: 00:37 05.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСамолет Embraer-190 авиакомпании Georgian Airways совершает первый регулярный международный рейс Тбилиси-Казань-Тбилиси в Международном аэропорту "Казань". 26 марта 2018
Самолет Embraer-190 авиакомпании Georgian Airways совершает первый регулярный международный рейс Тбилиси-Казань-Тбилиси в Международном аэропорту Казань. 26 марта 2018
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 4 окт — РИА Новости. Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее, заявил глава МИД Давид Залкалиани.
По его словам, в Тбилиси только приветствует ускорение этого процесса.
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"Отношения между народами и туризм — это те направления, которые содействуют деэскалации", — отметил дипломат.
Накануне грузинские власти сообщили о рекордном снижении турпотока в аэропортах Тбилиси и Батуми из-за прекращения авиасообщения с Россией. По предварительной оценке, местный туристический сектор не досчитается более 700 миллионов долларов.
Как отметил премьер Грузии Георгий Гахария, власти страны выступают за нормализацию отношений с Россией и возобновление авиасообщения. При этом политик подчеркнул, что Тбилиси в этом вопросе необходимо сделать первый шаг.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что восстановление прямых рейсов возможно только после нормализации отношений двух стран. В Кремле отметили, Россия и Грузия должны "отфиксировать именно тот момент, который станет подходящим для возобновления рейсов". При этом Песков подчеркнул, что наметились признаки прогресса в этом вопросе. Например, первая с 2008 года встреча глав МИД России и Грузии, которая состоялась в Нью-Йорке.
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Прекращения авиасообщения

Президент Владимир Путин запретил российским перевозчикам с 8 июля прямое авиасообщение с Грузией. Кроме того, Минтранс объявил о приостановке полетов грузинских компаний в Россию.
Эти решения были приняты на фоне антироссийских акций в Тбилиси из-за того, что в июне в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации депутат Госдумы Сергей Гаврилов согласно протоколу мероприятия сел в кресло спикера парламента.
Тогда президент Саломе Зурабишвили обвинила Москву в организации протестов и назвала Россию "врагом и оккупантом". Российский премьер-министр Дмитрий Медведев счел подобное заявление непрофессиональным.
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Россия виновата в завышенной самооценке русофобов
199412697
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ТуризмНовости - ТуризмДавид ЗалкалианиГеоргий ГахарияСергей ГавриловДмитрий ПесковБатумиРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Зачем господа,зачем?За русофобию нужно платить!
5 октября, 00:03
Кирилл Сергеевич
3010000
Все просто решается - надо все убытки грузинских авиакомпаний списать со счетов или зарплат тех баламутов, которые устраивают в стране революции. Пусть они в конце концов страдают "за идею"! а не мирные граждане, которые к этому бардаку не имели никакого отношения...
4 октября, 23:40
для души и дела
2210015
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