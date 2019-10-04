МИД Грузии выступил за скорейшее восстановление авиасообщения с Россией

ТБИЛИСИ, 4 окт — РИА Новости. Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее, заявил глава МИД Давид Залкалиани.

По его словам, в Тбилиси только приветствует ускорение этого процесса.

"Отношения между народами и туризм — это те направления, которые содействуют деэскалации", — отметил дипломат.

Накануне грузинские власти сообщили о рекордном снижении турпотока в аэропортах Тбилиси и Батуми из-за прекращения авиасообщения с Россией. По предварительной оценке, местный туристический сектор не досчитается более 700 миллионов долларов.

Как отметил премьер Грузии Георгий Гахария, власти страны выступают за нормализацию отношений с Россией и возобновление авиасообщения. При этом политик подчеркнул, что Тбилиси в этом вопросе необходимо сделать первый шаг.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что восстановление прямых рейсов возможно только после нормализации отношений двух стран. В Кремле отметили, Россия и Грузия должны "отфиксировать именно тот момент, который станет подходящим для возобновления рейсов". При этом Песков подчеркнул, что наметились признаки прогресса в этом вопросе. Например, первая с 2008 года встреча глав МИД России и Грузии, которая состоялась в Нью-Йорке.

Прекращения авиасообщения

Президент Владимир Путин запретил российским перевозчикам с 8 июля прямое авиасообщение с Грузией. Кроме того, Минтранс объявил о приостановке полетов грузинских компаний в Россию.

Эти решения были приняты на фоне антироссийских акций в Тбилиси из-за того, что в июне в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации депутат Госдумы Сергей Гаврилов согласно протоколу мероприятия сел в кресло спикера парламента.