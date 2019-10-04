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РИА Новости

Летевший в Стамбул самолет вернулся во Внуково из-за пьяного пассажира

22:49 04.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании Turkish Airlines в аэропорту Внуково в Москве
Самолет авиакомпании Turkish Airlines в аэропорту Внуково в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Самолет авиакомпании Turkish Airlines в аэропорту Внуково в Москве. Архивное фото
АНКАРА, 4 окт - РИА Новости, Алена Палажченко. Самолет Turkish Airlines, вылетевший в Стамбул из московского аэропорта Внуково, был вынужден вернуться обратно из-за пьяного пассажира, заявил РИА Новости представитель авиакомпании в пятницу.
"На борту самолета, следовавшего из московского аэропорта Внуково в Стамбул рейсом ТK 416, находился пассажир в состоянии сильного алкогольного опьянения, который беспокоил других пассажиров и создавал ситуацию, опасную для продолжения полета. Поэтому командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета. Пассажир был высажен с борта", - сказал собеседник агентства.
По его словам, самолет должен вылететь по маршруту следования до 23.00 мск.
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