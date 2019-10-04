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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ осудили иск представителей ЛГБТ-сообщества к священнику во Франции

22:31 04.10.2019 (обновлено: 22:32 04.10.2019)
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© РИА Новости / Александр НатрускинГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
© РИА Новости / Александр Натрускин
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя информацию о судебном иске представителей ЛГБТ-сообщества к католическому священнику во Франции, назвал это попыткой преследования христиан за их нравственную позицию и признаком тоталитарной идеологии.
"Попытка преследовать христиан за их нравственную позицию в условиях непрекращающихся деклараций свободы слова – это признак тоталитарной идеологии, в какие бы ризы она ни рядилась в наши дни", - написал Легойда в пятницу в своем Telegram-канале.
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По его словам, люди, которые намерены жить по христианской или другой религиозной традиции, имеют безусловное право "выступать против уравнивания в правах семьи с чем бы то ни было и не допускать создания правовых условий для усыновления детей в "однополые семьи".
При этом представитель РПЦ подчеркнул, что не читал материалов дела.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что во Франции активисты ЛГБТ подали в суд на священника Римско-католической церкви Ги Паже. Основой для иска стала позиция представителя церкви, который выступил против предоставления гомосексуальным парам права усыновлять детей. Активисты обвинили его в "оскорблении и разжигании ненависти на почве сексуальной ориентации".
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Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаРусская православная церковьЛГБТ-сообществоФранцияРоссияВ мире
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