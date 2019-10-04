В РПЦ осудили иск представителей ЛГБТ-сообщества к священнику во Франции

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Архивное фото

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя информацию о судебном иске представителей ЛГБТ-сообщества к католическому священнику во Франции, назвал это попыткой преследования христиан за их нравственную позицию и признаком тоталитарной идеологии.

"Попытка преследовать христиан за их нравственную позицию в условиях непрекращающихся деклараций свободы слова – это признак тоталитарной идеологии, в какие бы ризы она ни рядилась в наши дни", - написал Легойда в пятницу в своем Telegram-канале.

По его словам, люди, которые намерены жить по христианской или другой религиозной традиции, имеют безусловное право "выступать против уравнивания в правах семьи с чем бы то ни было и не допускать создания правовых условий для усыновления детей в "однополые семьи".

При этом представитель РПЦ подчеркнул, что не читал материалов дела.