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РИА Новости
Культура

Первый канал представил новые правила голосования на шоу "Голос"

22:10 04.10.2019 (обновлено: 23:18 04.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСцена шоу "Голос"
Сцена шоу Голос
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости Первый канал представил новые правила голосования телезрителей на шоу "Голос".
Так, в эфире программы "Голос 60+" ведущий Дмитрий Нагиев сообщил, что поддержать понравившегося участника можно будет только по СМС, звонки больше не принимаются.

"Если раньше можно было отправлять до 20 сообщений с одного номера, то теперь вы можете проголосовать <…> только один раз на каждом из этапов", — объявил он.

Кроме того, в смс-голосовании появится дополнительный этап. Теперь зрителям будет приходить ответное сообщение с просьбой подтвердить свое действие. Только после этого голос будет засчитан.
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Ранее в пресс-службе Первого канала сообщали, что намерены усовершенствовать систему голосования.

Скандал на шоу "Голос. Дети"

Весной вокруг шестого сезона телепроекта "Голос. Дети" разгорелся скандал. Тогда по результатам зрительского голосования в финале победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, набрав 56,5 процента голосов. Телезрители усомнились в справедливости голосования. После многочисленных жалоб Первый канал решил организовать проверку и обратился к специалистам в сфере кибербезопасности из компании Group-IB. Специалисты обнаружили уязвимости в системе обработки входящих сообщений, и после объявления предварительных результатов расследования итоги финала аннулировали.
Затем Первый канал провел спецвыпуск программы, а гендиректор Константин Эрнст заявил, что победителями конкурса стали все финалисты, в том числе Абрамова. Каждый ребенок получил приз в миллион рублей. Дочь Алсу свой выигрыш передала в благотворительный фонд.
После скандала руководство телеканала решило усовершенствовать систему голосования.
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16 мая, 21:33РИА Новости
Нагиев прокомментировал аннулирование результатов шоу "Голос. Дети"
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КультураШоу-бизнесВокальный конкурс "Голос. Дети"Шоу "Голос"Дмитрий НагиевАлсу (Алсу Абрамова)Group-IBРоссия
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