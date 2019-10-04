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РИА Новости

Посла США вызвали в МИД Испании в связи c планирующимся введением пошлин

22:00 04.10.2019 (обновлено: 23:49 04.10.2019)
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© РИА Новости / Елена ШестернинаЗдание МИД Испании
Здание МИД Испании
© РИА Новости / Елена Шестернина
Здание МИД Испании. Архивное фото
МАДРИД, 4 окт - РИА Новости. Посла США в Испании вызвали в МИД страны в связи с планирующимся введением Штатами 25-процентных пошлин на ряд товаров из ЕС, говорится в заявлении правительства.
"Сегодня утром государственный секретарь по вопросам Евросоюза вызвал посла США, чтобы выразить ему резкое неприятие правительством этих мер", - говорится в заявлении.
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Власти Испании заявили, что считают неприемлемыми планы американских властей, которые в первую очередь нанесут ущерб сельскохозяйственным производителям.
Они напомнили, что в настоящее время арбитры ВТО рассматривают запрос от ЕС на введение санкций в отношении США по субсидиям на Boeing. Власти Испании призывают вести переговоры между США и ЕС для достижения соглашения, которые помогут избежать "наносящих вред действий для обеих сторон", напомнив, что торговые конфликты наносят ущерб не только производителям, но и потребителям.
По мнению испанского правительства, объявление о вводимых пошлинах – очередная мера, принятая американской администрацией против испанских и европейских интересов, включая пошлины на алюминий и сталь, применение закона Хелмса-Бертона и введение пошлин на испанские маслины.
Мадрид выразил надежду, что американская администрация в ближайшие недели придет к выводу, что необходимо договариваться, однако если этого не произойдет Испания "будет действовать немедленно и твердо для защиты интересов граждан и предприятий".
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В частности, если введение пошлин будет подтверждено, испанское правительство "попросит Европейскую комиссию принять незамедлительные ответные меры против повышения тарифов на основании дела DS108, касающегося субсидий от Иностранных торговых корпораций (FSC)". "В 2004 году ВТО предоставила ЕС право наложить контрмеры на сумму более 4 миллиардов евро, которые никогда не применялись полностью. ЕС сохранил за собой право вновь ввести необходимое законодательство для немедленного введения контрмер в полном соответствии с правилами ВТО", - говорится в заявлении.
Кроме того, Испания запросит Еврокомиссию рассмотреть меры об оказании помощи сельхозпроизводителям, в частности производителям оливкового масла.
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2 октября, 23:10РИА Новости
США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС в рамках дела Airbus
Испанская Федерация сельскохозяйственных и животноводческих организаций (COAG) оценила возможные потери от введения пошлин в 970 миллионов евро. В первую очередь пострадают производители вина, оливок, масла и сыров. Американский рынок - самый большой по объемам экспорта сельскохозяйственной продукции из Испании за пределами ЕС.
В среду арбитр ВТО из-за субсидирования европейского авиастроительного концерна Airbus разрешил США ввести ответные торговые меры по отношению к ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год. Основная часть новых американских пошлин коснется Франции, Германии, Испании и Великобритании. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер объявил о введении новых пошлин в размере 10% на воздушные суда и в размере 25% - на сельскохозяйственную и промышленную продукцию из ЕС. Торгпред уточнил, что решение вступит в силу 18 октября. США также запросили у ВТО встречи 14 октября для одобрения вводимых пошлин.
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