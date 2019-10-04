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РИА Новости

Суд арестовал активы фигурантов дела Baring Vostok

22:00 04.10.2019 (обновлено: 22:14 04.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковДиректор по инвестициям компании Вaring Vostok Иван Зюзин в Басманном суде
Директор по инвестициям компании Вaring Vostok Иван Зюзин в Басманном суде
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА,4 окт — РИА Новости. Суд арестовал активы фигурантов по делу Baring Vostok, сообщили РИА Новости в пресс-службе инвестфонда.
Отмечается, что арест наложен в том числе на квартиры, в которых живут семьи фигурантов дела.
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов посетил в СИЗО фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok. 3 октября 2019
3 октября, 12:41РИА Новости
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"Все это происходит после независимой экспертизы, проведенной по заказу следствия, когда уже ни у кого не осталось сомнений в надуманности обвинений", — говорится в сообщении.
В фонде отметили, что следствие должно было прекратить уголовное дело, а не арестовывать счета и имущество.
"Мы уверены, что наши коллеги невиновны, а уголовное дело — инструмент давления в корпоративном споре в банке "Восточный", — заключили в фонде.

Дело Baring Vostok

В феврале суд арестовал основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей.
Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан
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Впоследствии Калви, Дельпаль и бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев были переведены под домашний арест.
В настоящее время в СИЗО остаются трое фигурантов дела: директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.
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Майкл КалвиДело Bаring VostokМоскваПроисшествия
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