Суд арестовал активы фигурантов дела Baring Vostok

МОСКВА,4 окт — РИА Новости. Суд арестовал активы фигурантов по делу Baring Vostok, сообщили РИА Новости в пресс-службе инвестфонда.

Отмечается, что арест наложен в том числе на квартиры, в которых живут семьи фигурантов дела.

"Все это происходит после независимой экспертизы, проведенной по заказу следствия, когда уже ни у кого не осталось сомнений в надуманности обвинений", — говорится в сообщении.

В фонде отметили, что следствие должно было прекратить уголовное дело, а не арестовывать счета и имущество.

"Мы уверены, что наши коллеги невиновны, а уголовное дело — инструмент давления в корпоративном споре в банке "Восточный", — заключили в фонде.

Дело Baring Vostok

В феврале суд арестовал основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей.

Впоследствии Калви, Дельпаль и бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев были переведены под домашний арест.