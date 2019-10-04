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РИА Новости

Скабеева высмеяла оговорку Лукашенко про Россию

21:13 04.10.2019
20420
© РИА Новости / Владимир ПесняТелеведущая Ольга Скабеева
Телеведущая Ольга Скабеева
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева назвала оговорку президента Белоруссии Александра Лукашенко на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским троллингом.
Ранее, выступая на II форуме регионов Украины и Белоруссии, Лукашенко назвал Украину Россией. Зеленский его поправил. Затем Лукашенко пошутил, что испугался, не назвал ли он Зеленского "Владимиром Владимировичем. "Слава богу, нет!" - ответил ему украинский лидер.
"Как смешно Лукашенко троллит Зеленского", - предлоложила Скабеева в телеграм-канале.
Также она назвала слова главы Белоруссии "оговорочкой по Фрейду".
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Ольга СкабееваВладимир ЗеленскийБелоруссияРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
у Лукашенко оговорочка по Фрейду )
4 октября, 22:12
iiivan ivanov
3170008
Скабеева пробует себя в смежных жанрах … надеется на сольник в « Кривом зеркале » …
4 октября, 22:30
М МадамMadam Broshkina
23700016
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