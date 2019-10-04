Скабеева высмеяла оговорку Лукашенко про Россию

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева назвала оговорку президента Белоруссии Александра Лукашенко на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским троллингом.
Ранее, выступая на II форуме регионов Украины и Белоруссии, Лукашенко назвал Украину Россией. Зеленский его поправил. Затем Лукашенко пошутил, что испугался, не назвал ли он Зеленского "Владимиром Владимировичем. "Слава богу, нет!" - ответил ему украинский лидер.
Лукашенко и Зеленский: оговорочка по Фрейду 😂 pic.twitter.com/TmDYrm4jCi— Olga Skabeeva (@OSkabeeva) 4 октября 2019 г.
"Как смешно Лукашенко троллит Зеленского", - предлоложила Скабеева в телеграм-канале.
Также она назвала слова главы Белоруссии "оговорочкой по Фрейду".