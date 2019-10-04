Суд продлил арест экс-главы Раменского района, обвиняемого в убийстве

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Серпуховский суд Московской области продлил арест экс-главы Раменского района Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве, сообщил РИА Новости его адвокат Артем Сарбашев.

Следствие утверждает, что в ночь на 2 мая в Раменском районе обвиняемый убил свою 39-летнюю знакомую Евгению Исаенкову, после чего скрылся с места происшествия. Экспертиза показала, что Исаенкову задушили. Экс-главе Раменского района предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ ("убийство"). Кулаков вину не признает.

"Суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 января 2020 года", - сказал собеседник агентства.

Ранее Сарбашев заявил, что на этой неделе в ходе оперативных мероприятий была обнаружена видеозапись, сделанная в ночь событий с 1 на 2 мая. По его словам, с ее помощью следствие не исключает возможности определения личности водителя Mercedes: была ли это сама Исаенкова, или это другое лицо, которое причастно к преступлению.

Согласно данным экспертизы, в салоне автомобиля Mercedes, который принадлежал Исаенковой, а также на ее теле и белье обнаружен генетический материал двух мужчин.

Дело было возбуждено по заявлению супруга Исаенковой, который сообщил, что около 12 часов ночи 1 мая она уехала на машине из дома, из-за того что ей нужно было помочь каким-то людям. С супругом поддерживала дружеские отношения с 2014 года, официально разведены не были, проживали вместе.

Согласно полученной детализации с мобильного телефона Кулакова, на следующий день было совершено 43 вызова с одного телефона и 9 вызовов с другого. По результатам полиграфа, проведенного супруге Кулакова, она "может знать о том, как было совершено лишение жизни Исаенковой, и иметь договоренности с супругом".