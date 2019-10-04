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РИА Новости

Суд продлил арест экс-главы Раменского района, обвиняемого в убийстве

20:58 04.10.2019
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© АГН "Москва" / Игорь Иванко Избрание меры пресечения в отношении бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве
Избрание меры пресечения в отношении бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве
© АГН "Москва" / Игорь Иванко
Избрание меры пресечения в отношении бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Серпуховский суд Московской области продлил арест экс-главы Раменского района Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве, сообщил РИА Новости его адвокат Артем Сарбашев.
Следствие утверждает, что в ночь на 2 мая в Раменском районе обвиняемый убил свою 39-летнюю знакомую Евгению Исаенкову, после чего скрылся с места происшествия. Экспертиза показала, что Исаенкову задушили. Экс-главе Раменского района предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ ("убийство"). Кулаков вину не признает.
Избрание меры пресечения в отношении бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве. 1 июня 2019
2 октября, 14:32РИА Новости
Адвокат экс-главы Раменского района заявил о новом видеосвидетельстве
"Суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 января 2020 года", - сказал собеседник агентства.
Ранее Сарбашев заявил, что на этой неделе в ходе оперативных мероприятий была обнаружена видеозапись, сделанная в ночь событий с 1 на 2 мая. По его словам, с ее помощью следствие не исключает возможности определения личности водителя Mercedes: была ли это сама Исаенкова, или это другое лицо, которое причастно к преступлению.
Согласно данным экспертизы, в салоне автомобиля Mercedes, который принадлежал Исаенковой, а также на ее теле и белье обнаружен генетический материал двух мужчин.
Дело было возбуждено по заявлению супруга Исаенковой, который сообщил, что около 12 часов ночи 1 мая она уехала на машине из дома, из-за того что ей нужно было помочь каким-то людям. С супругом поддерживала дружеские отношения с 2014 года, официально разведены не были, проживали вместе.
Согласно полученной детализации с мобильного телефона Кулакова, на следующий день было совершено 43 вызова с одного телефона и 9 вызовов с другого. По результатам полиграфа, проведенного супруге Кулакова, она "может знать о том, как было совершено лишение жизни Исаенковой, и иметь договоренности с супругом".
Из ранее оглашенных показаний Кулакова стало известно, что с Исаенковой они познакомились в 2012 году, их романтические отношения были тайными, однако в 2014 году она скинула переписку супруге Кулакова, после чего он пообещал разойтись с ней. Потом они снова возобновили отношения, в 2017 году стали общаться ближе, сняли квартиру. Решили быть вместе с сентября 2019 года. Последняя интимная связь была 30 апреля, после этого с вечера 2 мая она уже не выходила на связь. О ее смерти он узнал 4 мая, домой вернулся в подвыпившем состоянии и, по словам супруги, сказал, что провожал Исаенкову в последний путь.
Замглавы Общественной палаты Раменского района Евгения Исаенко
1 июня, 07:33РИА Новости
СМИ сообщили о планах убитой в Раменском женщины "помочь хорошему человеку"
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