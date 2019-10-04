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РИА Новости

На инвестиционном саммите в Самаре обсудили международную кооперацию

20:54 04.10.2019
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© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанкЗдание Цирка им. О.Попова (слева) и монумент Славы (справа) на берегу Волги в Самаре
Здание Цирка им. О.Попова (слева) и монумент Славы (справа) на берегу Волги в Самаре
© РИА Новости / Юрий Стрелец
Перейти в фотобанк
САМАРА, 4 окт - РИА Новости. Вопросы международной кооперации и экспорта стали ключевыми для обсуждения в рамках второго дня Волжского инвестиционного саммита в Самаре, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Тема международной кооперации и экспорта стала ключевой для второго дня представительного международного форума Volga Investment Summit", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поддержка международной кооперации и экспорта – один из национальных проектов России, в указе президента страны Владимира Путина поставлена задача, согласно которой объем экспорта в сфере АПК должен достичь 45 миллиардов рублей или вырасти более чем в два раза к объемам 2018 года.
По данным пресс-службы, на заседании сессии "Международная кооперация и экспорт" участники саммита обменялись мнениями о перспективах продвижения российской продукции АПК на рынки стран Юго-Восточной Азии и эффективности господдержки этого направления. "Те цифры выполнения указа, которые мы видим сейчас, более чем оптимистичны. Это касается в первую очередь Самарской области. По итогам первого полугодия текущего года по сравнению с предшествующим периодом прошлого года рост по АПК составил 32%", - цитирует пресс-служба руководителя проекта по поддержке экспорта АПК Российского экспортного центра Дениса Казанникова.
Вид на город Самару с высотного здания. Слева - река Волга
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В рамках дискуссии на тему "Эффективные инструменты экспорта" эксперты обменялись опытом построения образовательных программ для бизнеса, отметили важность экспертной, информационной и аналитической поддержки предприятий-экспортеров. По словам замминистра экономического развития и инвестиций Самарской области Алексея Ильметова, акцент форума не случайно сделан на халяль. "Количество предприятий, которые работают в пищевой промышленности по стандартам халяль, постоянно кратно увеличивается. Благодаря форуму еще больше самарских производителей увидят в этом направлении перспективу для своего бизнеса", - приводит слова Ильметова пресс-служба.
Волжский инвестиционный саммит и Всемирный день халяль проходят с 3 по 5 октября в Самаре, его участниками являются 550 представителей из 16 стран мира. Ранее, открывая форум, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отмечал, что Самарская область стала первым регионом в России, который принимает Всемирный день халяль.
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