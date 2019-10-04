Во Франции возобновили дело об изнасиловании против Люка Бессона

Об этом рассказал адвокат актрисы Санд Ван Рой, которая предъявила обвинения знаменитому режиссеру.

Первоначальное дело было закрыто 25 февраля 2019 года после девяти месяцев расследования, поскольку прокуратура не нашла подтверждений виновности.

Однако актриса подала второй иск, и дело возобновили. Санд Ван Рой, 28-летняя актриса и манекенщица утверждает, что режиссер изнасиловал ее 18 мая 2018 года в номере гостиницы "Бристоль".