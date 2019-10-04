Суд арестовал подростка из Балашихи, обвиняемого в убийстве школьницы

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Суд в пятницу арестовал на два месяца подростка, обвиняемого в том, что он в ходе ссоры убил девочку из параллельного класса в подмосковной Балашихе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУСК России по Московской области.

Второго октября в Балашихе внутри заброшенного здания было обнаружено тело 15-летней школьницы. По подозрению в убийстве был задержан 15-летний подросток, который учился с потерпевшей в параллельных классах. Он признался на допросе, что убил школьницу из-за возникшего между ними конфликта.