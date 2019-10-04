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РИА Новости

Суд арестовал подростка из Балашихи, обвиняемого в убийстве школьницы

20:42 04.10.2019 (обновлено: 20:52 04.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Суд в пятницу арестовал на два месяца подростка, обвиняемого в том, что он в ходе ссоры убил девочку из параллельного класса в подмосковной Балашихе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУСК России по Московской области.
Второго октября в Балашихе внутри заброшенного здания было обнаружено тело 15-летней школьницы. По подозрению в убийстве был задержан 15-летний подросток, который учился с потерпевшей в параллельных классах. Он признался на допросе, что убил школьницу из-за возникшего между ними конфликта.
"Подростку предъявлено обвинение, по ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сообщили в подмосковном главке СК РФ.
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