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РИА Новости

В Газе число пострадавших в стычках с израильскими военными возросло до 54

20:40 04.10.2019
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© РИА Новости. Фото: Назар АльянСектор Газа
Сектор Газа
© РИА Новости. Фото: Назар Альян
Сектор Газа. Архивное фото
ГАЗА, 4 окт - РИА Новости. Число пострадавших в стычках с израильскими военными в секторе Газа возросло до 54, заявил РИА Новости представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра.
Ранее сообщалось об одном погибшем и 11 пострадавших.
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"Сегодня погиб 28-летный палестинец, еще пятьдесят четыре палестинца получили ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими на восточных границах анклава", - заявил Ашраф аль-Кидра.
Он отметил, что из них 22 человека были ранены боевыми пулями.
Протесты палестинцев в секторе Газа продолжаются 77 пятниц подряд. Они сопровождаются столкновениями с израильскими войсками на границах анклава и унесли жизни 314 человек с 30 марта 2018 года.
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