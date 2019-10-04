В Газе число пострадавших в стычках с израильскими военными возросло до 54

ГАЗА, 4 окт - РИА Новости. Число пострадавших в стычках с израильскими военными в секторе Газа возросло до 54, заявил РИА Новости представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 11 пострадавших.

"Сегодня погиб 28-летный палестинец, еще пятьдесят четыре палестинца получили ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими на восточных границах анклава", - заявил Ашраф аль-Кидра.

Он отметил, что из них 22 человека были ранены боевыми пулями.

Протесты палестинцев в секторе Газа продолжаются 77 пятниц подряд. Они сопровождаются столкновениями с израильскими войсками на границах анклава и унесли жизни 314 человек с 30 марта 2018 года.