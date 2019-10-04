Путин отказался зачитывать вступительное слово на заседании в Сочи

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин не стал зачитывать вступительное слово на открытии заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей".

Глава государства отметил, что вместо этого предпочел бы дать слово другим участникам мероприятия.

"Знаете, здесь мне такое большое вступительное слово понаписали, я воздержусь от него. Хочу больше вас послушать, чтобы нам время не терять на общие слова", — заявил президент.

Расширенное заседание наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" прошло в Сочи. Организация призвана формировать эффективные социальные лифты и возможности для самореализации россиян.

В начале заседания президент отметил, что в России есть много механизмов, направленных на выявление талантливой молодежи. Он выразил надежду, что социальные лифты будут работать "не по звонку", а системы отбора специалистов — функционировать по объективным критериям.