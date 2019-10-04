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РИА Новости

Путин отказался зачитывать вступительное слово на заседании в Сочи

20:40 04.10.2019 (обновлено: 20:49 04.10.2019)
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин не стал зачитывать вступительное слово на открытии заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей".
Глава государства отметил, что вместо этого предпочел бы дать слово другим участникам мероприятия.
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"Знаете, здесь мне такое большое вступительное слово понаписали, я воздержусь от него. Хочу больше вас послушать, чтобы нам время не терять на общие слова", — заявил президент.
Расширенное заседание наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" прошло в Сочи. Организация призвана формировать эффективные социальные лифты и возможности для самореализации россиян.
В начале заседания президент отметил, что в России есть много механизмов, направленных на выявление талантливой молодежи. Он выразил надежду, что социальные лифты будут работать "не по звонку", а системы отбора специалистов — функционировать по объективным критериям.
АНО "Россия — страна возможностей" создана в 2018 году по инициативе Путина, который возглавил наблюдательный совет.
Президент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы Россия - страна возможностей в Сочи
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3703554824
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Владимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Я не особо верю в социальные лифты и карьерные возможности для молодых талантов. В России слишком развито общинное сознание в обществе. Кумовство, блаты, принцип "ты мне - я тебе" - укоренились в нашем народе. Большинство руководителей скорее поставят бесталанного племянничка или зятька, нежели дадут дорогу растущему и подающему надежду умнице. Так что российские умники и умницы - крепитесь, чтобы выбиться в люди вам нужно или невероятное везение или недюжинное упрямство в достижении своей цели!
4 октября, 23:27
для души и дела
1200101
Ничего страшного, зато у нас остаются талантливые патриоты! А на западе худо станет, кто уехал обратно приедут!
4 октября, 22:31
БНБарбос Н
600006
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