В ООН ответили на предложение России о переносе работы комитета ГА из США

ООН, 4 окт - РИА Новости. Решение о том, где проводить сессии Первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, могут принять только страны-члены организации, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

В четверг первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что части российских делегатов, планирующих принять участие в работе Первого комитета, не выдали визы в США. Он предложил перенести сессии из Нью-Йорка в Вену или Женеву на фоне визовой политики США.

"Вчера нас официально проинформировала РФ, мы активно взаимодействуем с ними, так же, как и с властями принимающей страны", - сказал Дюжаррик.