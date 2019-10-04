Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-04T20:29Z
https://ria.ru/20191004/1559456454.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155163/17/1551631737_0:99:512:387_1036x0_80_0_0_04daef6a51bfa2046131a12ead3854f1.jpg
РИА Новости

В ООН ответили на предложение России о переносе работы комитета ГА из США

20:29 04.10.2019
6951
© Фото : страница Стефана Дюжаррика в TwitterСтефан Дюжаррик
Стефан Дюжаррик
© Фото : страница Стефана Дюжаррика в Twitter
Стефан Дюжаррик. Архивное фото
ООН, 4 окт - РИА Новости. Решение о том, где проводить сессии Первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, могут принять только страны-члены организации, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
В четверг первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что части российских делегатов, планирующих принять участие в работе Первого комитета, не выдали визы в США. Он предложил перенести сессии из Нью-Йорка в Вену или Женеву на фоне визовой политики США.
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Вчера, 11:12Сказано в эфире
Политолог предположил, перенесут ли сессии комитета ГА ООН из СШАРоссия предложила перенести из Нью-Йорка сессии комитета Генассамблеи ООН по разоружению. Эту инициативу прокомментировал в в эфире радио Sputnik политолог Александр Коньков.
"Вчера нас официально проинформировала РФ, мы активно взаимодействуем с ними, так же, как и с властями принимающей страны", - сказал Дюжаррик.
Отвечая на вопрос о том, какова позиция генсека ООН по поводу предложения российского дипломата, Дюжаррик заявил: "Страны-члены могут решать, где проводить встречи – это не решать секретариату ООН".
000000
Обсудить 1
Спортсмены и команды
Дмитрий Полянский
74-я сессия Генассамблеи ООННевыдача виз США делегатам из РоссииООНВ мире
Рекомендуем
Турецкая военная техника, используемая в операции в Африне
Эксперт оценил возможность новой турецкой операции в Сирии
РИА
Новости
Строительство газопровода Северный поток-2
Дания обязана разрешить строить "Северный поток — 2", заявили в "Газпроме"
Владимир Путин отказался читать заготовленную речь
Путин отказался зачитывать вступительное слово на заседании в Сочи
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла оговорку Лукашенко про Россию
Лента
новостей
Шведская активистка Грета Тунберг
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Георгий Габуния
Оскорбившего Путина грузинского журналиста вызвали на допрос
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
В ООН прокомментировали предложение о переносе структур организации из США
Здание центральной избирательной комиссии Украины в Киеве
Новый глава ЦИК Украины прокомментировал идею проведения выборов в Донбассе
Жительница поселка Октябрь Донецкой области, чей дом попал под артобстрел в ночь с 22 на 23 сентября
СМИ рассказали о плане Киева по полной блокаде Донбасса
Истребитель-бомбардировщик Су-34
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
Корабль ВМС США USS Independence
США испытали противокорабельную ракету
Самолет Embraer-190 авиакомпании Georgian Airways совершает первый регулярный международный рейс Тбилиси-Казань-Тбилиси в Международном аэропорту Казань. 26 марта 2018
МИД Грузии выступил за скорейшее восстановление авиасообщения с Россией
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева ответила на призыв Путина не очернять Украину в российских СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:48Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
03:30ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем
03:20В Перу объяснили, как выборы в конгресс помогут консолидировать страну
03:16Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"
03:13В МЧС рассказали, как словом остановить собаку, которая хочет вас покусать
02:20За демонтаж ядерного реактора Трамп готов снять санкции с КНДР на три года
02:14После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
01:59Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году
01:43Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
01:36В Германии два человека умерли от колбасы
01:29В США перевернулся автобус со страдающими проблемами развития людьми
01:21Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
01:19Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
01:13Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ
01:08В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу
01:03Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
01:00Аргентина хочет провести перекрестные года с Россией в 2020 или 2021 годах
00:52Стал известен победитель шоу "Голос. 60+"
00:48Лидер иракских шиитов призвал к отставке правительства и досрочным выборам
00:46"Учитель года" предположила, что победить ей позволила работа не по шаблону
Лента новостейМолния