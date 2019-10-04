Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-04T20:16Z
https://ria.ru/20191004/1559456294.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154820/26/1548202651_0:0:1501:845_1036x0_80_0_0_1a69d5c830f8212194f8a605ce278a93.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

Общественные места Подмосковья соответствуют требованиям защиты от терактов

20:16 04.10.2019
9
© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Все места массового пребывания людей в Подмосковье соответствуют требованиям антитеррористической защищенности, сообщает пресс-служба правительства области по итогам совещания в Туле по вопросам безопасности в ЦФО, в котором принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев .
"На территории Подмосковья более 300 мест массового пребывания людей. Все они оборудованы видеонаблюдением, подключенным к системе "Безопасный регион", которая насчитывает 35 тысяч камер. В соответствии с требованиями антитеррористической защищенности такие объекты должны также включать автономную систему оповещения и управления эвакуацией, освещение, охрану", - говорится в сообщении.
Одной из тем совещания, которое провел секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, стала диверсификация производства в ОПК.
Как отметили в пресс-службе, по распоряжению губернатора в Московской области создан Совет директоров организаций ОПК, где обсуждаются вопросы диверсификации, а также подготовки кадров, сохранения и привлечения уникальных специалистов по программе "Соципотека". Предприятиям отрасли предоставляются займы на организацию выпуска гражданской продукции.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
1 октября, 10:50Новости Подмосковья
Воробьев представил Астахова в должности военного комиссара Подмосковья
В Подмосковье в настоящее время работают 122 организации оборонно-промышленного комплекса. Подготовка кадров для них ведется в университете "Дубна", Технологическом университете в Королеве, 24 техникумах и колледжах, в филиалах таких федеральных вузов, как МАИ, МГТУ имени Баумана, МАДИ. Около 70% выпускников ежегодно устраиваются на предприятия ОПК области, добавили в пресс-службе.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяАндрей Воробьев
Рекомендуем
Рабочие во время капитального ремонта жилого дома
Инновации в капремонте домов вывели Подмосковье в лидеры
РИА
Новости
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на выездном совещании секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Туле
Руденя: в Верхневолжье завершается работа по оснащению школ видеокамерами
Начальник ГУОБДД МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников на субрегиональном семинаре по развитию потенциала в сфере безопасности дорожного движения для стран Северной и Центральной Азии в Баку
Смертность в результате ДТП в России за 8 лет сократилась в два раза
Кот в кресле у батареи
"Т Плюс" пока не планирует вернуться на биржу
Лента
новостей
Космонавты МКС ответили на вопросы читателей РИА Новости
Космонавты МКС ответили на вопросы читателей РИА Новости
Вид на улицу Баумана в Казани
Татарстан готов изучить опыт Москвы по проведению электронного голосования
Заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Наталья Лосева
Замглавреда "России сегодня": у иммерсивной журналистики большое будущее
Москва-сити
Несырьевой экспорт Москвы в ЕС за 7 месяцев года вырос до 3,6 млрд долларов
Народный артист РСФСР Александр Михайлов
Александр Михайлов: хочу прожить до 88 лет без маразма
Выход в открытый космос
"Россия сегодня" поможет "Роскосмосу" набрать новых космонавтов
Президент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы Россия - страна возможностей на базе образовательного центра Сириус в Сочи
Путин поддержал идею создания масштабных граффити в спальных районах
Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend 2019
В Петербурге прошел Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend
Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос. 6 февраля 2018
РИА Новости собрало список требований к кандидатам в космонавты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:48Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
03:30ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем
03:20В Перу объяснили, как выборы в конгресс помогут консолидировать страну
03:16Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"
03:13В МЧС рассказали, как словом остановить собаку, которая хочет вас покусать
02:20За демонтаж ядерного реактора Трамп готов снять санкции с КНДР на три года
02:14После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
01:59Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году
01:43Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
01:36В Германии два человека умерли от колбасы
01:29В США перевернулся автобус со страдающими проблемами развития людьми
01:21Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
01:19Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
01:13Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ
01:08В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу
01:03Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
01:00Аргентина хочет провести перекрестные года с Россией в 2020 или 2021 годах
00:52Стал известен победитель шоу "Голос. 60+"
00:48Лидер иракских шиитов призвал к отставке правительства и досрочным выборам
00:46"Учитель года" предположила, что победить ей позволила работа не по шаблону
Лента новостейМолния