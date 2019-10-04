Общественные места Подмосковья соответствуют требованиям защиты от терактов

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Все места массового пребывания людей в Подмосковье соответствуют требованиям антитеррористической защищенности, сообщает пресс-служба правительства области по итогам совещания в Туле по вопросам безопасности в ЦФО, в котором принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев .

"На территории Подмосковья более 300 мест массового пребывания людей. Все они оборудованы видеонаблюдением, подключенным к системе "Безопасный регион", которая насчитывает 35 тысяч камер. В соответствии с требованиями антитеррористической защищенности такие объекты должны также включать автономную систему оповещения и управления эвакуацией, освещение, охрану", - говорится в сообщении.

Одной из тем совещания, которое провел секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, стала диверсификация производства в ОПК.

Как отметили в пресс-службе, по распоряжению губернатора в Московской области создан Совет директоров организаций ОПК, где обсуждаются вопросы диверсификации, а также подготовки кадров, сохранения и привлечения уникальных специалистов по программе "Соципотека". Предприятиям отрасли предоставляются займы на организацию выпуска гражданской продукции.