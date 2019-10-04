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РИА Новости

СК выяснит обстоятельства падения строительной люльки с дома в Москве

20:16 04.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Следователи начали проверку после падения строительной люльки при проведении высотных работ на жилом доме на юге Москвы, в результате чего двое строителей пострадали, еще один погиб, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
В пятницу вечером представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости о падении строительной люльки с жилого девятиэтажного дома на Булатниковской улице, в результате чего один строитель погиб, еще двое пострадали. Он уточнил, что инцидент произошел по адресу: Булатниковская улица, дом 5, корпус 4.
"В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала Иванова.
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Юлия ИвановаСледственный комитет РФМоскваПроисшествия
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