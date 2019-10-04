СК выяснит обстоятельства падения строительной люльки с дома в Москве

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Следователи начали проверку после падения строительной люльки при проведении высотных работ на жилом доме на юге Москвы, в результате чего двое строителей пострадали, еще один погиб, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

В пятницу вечером представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости о падении строительной люльки с жилого девятиэтажного дома на Булатниковской улице, в результате чего один строитель погиб, еще двое пострадали. Он уточнил, что инцидент произошел по адресу: Булатниковская улица, дом 5, корпус 4.