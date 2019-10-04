Собянин рассказал о реализуемых в Москве проектах электронных услуг

"Что меня не удовлетворяет. В первую очередь, скорость изменений. Мне кажется, что решения, которые мы принимаем, идеологически понимая, куда нам надо двигаться от принятия решения до внедрения в реальную жизнь, проходит слишком много времени. И одна из причин этого - отсутствие единой платформы, на которую нанизываются те или иные отдельные технологии. Сегодня мы работаем над созданием единой платформы вместе со Сбербанком, чтобы скорость изменений была значительно выше, чем в предыдущие годы, это позволит быть более конкурентными", - сказал Собянин.