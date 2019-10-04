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РИА Новости

Собянин рассказал о реализуемых в Москве проектах электронных услуг

20:10 04.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСергей Собянин
Сергей Собянин
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Москве необходима единая платформа для увеличения скорости реализации новых проектов, в настоящее время идёт разработка такой платформы вместе со Сбербанком, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках встречи с участниками дискуссионного клуба "Валдай".
Мэр отметил, что столица является лидером по количеству электронных услуг. По его словам, в Москве реализуется ряд проектов - "Московская электронная школа", электронный дневник, Интеллектуальная транспортная система. При этом, по словам мэра, проекты можно было бы реализовывать быстрее.
Официальный интернет-портал государственных услуг
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"Что меня не удовлетворяет. В первую очередь, скорость изменений. Мне кажется, что решения, которые мы принимаем, идеологически понимая, куда нам надо двигаться от принятия решения до внедрения в реальную жизнь, проходит слишком много времени. И одна из причин этого - отсутствие единой платформы, на которую нанизываются те или иные отдельные технологии. Сегодня мы работаем над созданием единой платформы вместе со Сбербанком, чтобы скорость изменений была значительно выше, чем в предыдущие годы, это позволит быть более конкурентными", - сказал Собянин.
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Международный дискуссионный клуб "Валдай"Сергей СобянинМоскваВалдайОбщество
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