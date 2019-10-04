На Ямале предложили учредить День фронтового оленя

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 окт - РИА Новости. Исполнительный директор Союза оленеводов Ямало-Ненецкого автономного округа Тимур Акчурин предложил учредить в регионе День фронтового оленя, увековечив тем самым память животных, помогавших людям в годы Великой Отечественной войны.

Акчурин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" напомнил, что оленно-транспортные батальоны были задействованы в Заполярье во время Великой Отечественной войны. Так, в условиях Севера при отсутствии дорог они стали незаменимой альтернативой механизированным транспортным средствам, подчеркнул он.

Подобные батальоны, по словам Акчурина, формировались в основном из представителей коренных народов Севера, которые традиционно занимались оленеводством и заступали на службу вместе со своими стадами. При этом, пояснил директор Союза оленеводов ЯНАО, в регионе третий год в августе отмечают День фронтовой собаки.

"Он посвящен подвигам служебных собак в годы Великой Отечественной войны. Почему бы не установить по аналогии, например, "День фронтового оленя", тем самым увековечить память об этом благородном животном и его подвигах", - написал Акчурин.