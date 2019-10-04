Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-04T20:09Z
https://ria.ru/20191004/1559456115.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/92565/73/925657370_0:112:3009:1805_1036x0_80_0_0_8e25f3d2358988b5b4c0cf2dae666e43.jpg
РИА Новости

На Ямале предложили учредить День фронтового оленя

20:09 04.10.2019
1771
© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкДень оленевода в Надыме
День оленевода в Надыме
© РИА Новости / Сергей Русанов
Перейти в фотобанк
День оленевода в Надыме. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 окт - РИА Новости. Исполнительный директор Союза оленеводов Ямало-Ненецкого автономного округа Тимур Акчурин предложил учредить в регионе День фронтового оленя, увековечив тем самым память животных, помогавших людям в годы Великой Отечественной войны.
Акчурин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" напомнил, что оленно-транспортные батальоны были задействованы в Заполярье во время Великой Отечественной войны. Так, в условиях Севера при отсутствии дорог они стали незаменимой альтернативой механизированным транспортным средствам, подчеркнул он.
Северный олень
10 апреля, 08:58РИА Новости
В Сети появилось видео с "оленем-вахтовиком" в жилете и каске
Подобные батальоны, по словам Акчурина, формировались в основном из представителей коренных народов Севера, которые традиционно занимались оленеводством и заступали на службу вместе со своими стадами. При этом, пояснил директор Союза оленеводов ЯНАО, в регионе третий год в августе отмечают День фронтовой собаки.
"Он посвящен подвигам служебных собак в годы Великой Отечественной войны. Почему бы не установить по аналогии, например, "День фронтового оленя", тем самым увековечить память об этом благородном животном и его подвигах", - написал Акчурин.
Он также привел в пример соседний Ненецкий автономный округ, где 20 ноября отмечен как День памяти участников оленно-транспортных батальонов в Великой Отечественной войне.
В Приморье сняли нового для фауны России клыкастного водяного оленя
15 августа, 03:30РИА Новости
В Приморье обнаружили клыкастого оленя
911000
Обсудить 0
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалЯмало-Ненецкий АООбщество
Рекомендуем
Молоток судьи
Суд арестовал подростка из Балашихи, обвиняемого в убийстве школьницы
РИА
Новости
Сцена шоу Голос
Первый канал представил новые правила голосования на шоу "Голос"
Актер Мадс Миккельсен
Мадс Миккельсен назвал борщ любимым произведением русской культуры
Самолет Embraer-190 авиакомпании Georgian Airways совершает первый регулярный международный рейс Тбилиси-Казань-Тбилиси в Международном аэропорту Казань. 26 марта 2018
МИД Грузии выступил за скорейшее восстановление авиасообщения с Россией
Лента
новостей
Вишня
Россиянка прожила 70 лет с вишневой косточкой в носу
Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Сочи
Вышинский поблагодарил Путина за усилия по его возвращению в Россию
Сбор грибов
В Архангельской области шесть дней искали в лесу "скрытную" пенсионерку
Голливудский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выступает на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге. 4 октября 2019
Шварценеггер признал, что в России живут самые красивые женщины
Георгий Габуния
Оскорбившего Путина грузинского журналиста вызвали на допрос
Юлия Юзик
В Иране отпустят задержанную российскую журналистку
Космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка
Космонавты рассказали, почему редко видят сны на орбите
Маргарита Грачева с биопротезом на руке
Россиянка, которой бывший супруг отрубил кисти рук, снова собирается замуж
Здание центрального уголовного суда Англии на улице Олд-Бейли
В Лондоне россиянин признался в убийстве родителей из-за собаки, пишут СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:48Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
03:30ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем
03:20В Перу объяснили, как выборы в конгресс помогут консолидировать страну
03:16Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"
03:13В МЧС рассказали, как словом остановить собаку, которая хочет вас покусать
02:20За демонтаж ядерного реактора Трамп готов снять санкции с КНДР на три года
02:14После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
01:59Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году
01:43Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
01:36В Германии два человека умерли от колбасы
01:29В США перевернулся автобус со страдающими проблемами развития людьми
01:21Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
01:19Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
01:13Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ
01:08В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу
01:03Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
01:00Аргентина хочет провести перекрестные года с Россией в 2020 или 2021 годах
00:52Стал известен победитель шоу "Голос. 60+"
00:48Лидер иракских шиитов призвал к отставке правительства и досрочным выборам
00:46"Учитель года" предположила, что победить ей позволила работа не по шаблону
Лента новостейМолния