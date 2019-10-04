Дания обязана разрешить строить "Северный поток — 2", заявили в "Газпроме"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт — РИА Новости. Дания не имеет права не согласовать маршруты "Северного потока — 2" в своей экономической зоне, заявил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Дмитрий Хандога в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ).

По его словам, Копенгаген может только выбрать наиболее безопасный маршрут.

Он напомнил, что ранее оператор проекта Nord Stream 2 AG просил разрешение, поскольку строительство предусматривало прокладку через территориальные воды. Однако эта заявка была отозвана.

"Когда на столе у Энергетического агентства Дании остались заявки через исключительную экономическую зону, мы не говорим о разрешении. Потому что в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву они не могут запретить вести экономическую деятельность", — отметил топ-менеджер компании.

Он подчеркнул, что оператор сможет приступить к прокладке газопровода только месяц спустя после получения соответствующего одобрения. Хандога напомнил, что в этом процессе есть период апелляции, поэтому с момента выдачи разрешения датским энергетическим агентством должно пройти четыре недели.

Как отметил топ-менеджер "Газпрома", это стандартный процесс. По его словам, оператор приступит к строительству сразу после того, как разрешение вступит в силу.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак заявил, что шанс на получение разрешения от Дании на прокладку газопровода в исключительной экономической зоне сохраняется. По словам министра, нет никаких проблем или препятствий в получении одобрения по заявке.

"Северный поток — 2" и позиция Дании

"Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток от побережья России через Балтийское море до Германии.

Реализует проект Nord Stream 2 AG. Половину средств проинвестировал "Газпром", остальную часть предоставили Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

Трубопровод планируется достроить к концу этого года, но пока не получено разрешение от Дании. С 2017 года по апрель 2019 года на рассмотрение Копенгагена подали три заявки на строительство участка газопровода в датских водах.

В июле оператор проекта отозвал заявку на базовый маршрут, которая требовала участия МИД Дании, для ускорения процесса согласования двух других (на северо-западный и юго-восточный маршруты).

В Nord Stream 2 и "Газпроме" заявляли, что Дания намеренно затягивает согласование.