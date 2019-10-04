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РИА Новости

Российская система не допустила столкновение космического мусора с МКС

19:53 04.10.2019
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© ESA/Luca ParmitanoВид на реку Амазонку с борта МКС
Вид на реку Амазонку с борта МКС
© ESA/Luca Parmitano
НОГИНСК (Московская область), 4 окт - РИА Новости. Российская Система контроля космического пространства (СККП) в 2019 году выдала 19 предупреждений об опасных сближениях российских спутников с объектами в космосе, в одном случае речь шла о Международной космической станции (МКС), сообщил в пятницу журналистам начальник оперативного отделения - заместитель начальника штаба Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС полковник Алексей Лагутенко.
"В 2019 году специалисты Главного центра разведки космической обстановки выдали 19 предупреждений об опасных сближениях различных объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки. В части МКС в этом году мы выдали всего одно предупреждение", - сказал он по случаю отмечаемого в пятницу Дня Космических войск. Он напомнил, что опасным считается сближение менее 10 километров, что соответствует вероятности больше чем 10 в минус 4-й степени.
Главный центр разведки космической обстановки выполняет информационное обеспечение решения задач парирования угроз, исходящих из космоса и в космосе, беспрепятственного развертывания и функционирования отечественных группировок космических аппаратов, а также оценки других опасностей, связанных с техногенным загрязнением космического пространства.
Глобальный контроль обстановки в околоземном космическом пространстве обеспечивают специализированные радиотехнические, лазерно-оптические и оптико-электронные наземные средства системы контроля космического пространства, находящиеся в Московской области, Алтайском крае, Дальневосточном регионе, Карачаево-Черкесии и Таджикистане.
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По оценке Лагутенко, "система является достаточно большой, ее объекты раскиданы по всей территории Российской Федерации, ее мозгом является информационный центр". По его словам, сюда стекается информация по всем космическим объектам, которые находятся в околоземном пространстве.
Ежегодно 4 октября Космические войска ВКС России отмечают свой профессиональный праздник.
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Воздушно-космические силы РоссииМеждународная космическая станцияРИА Наука
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