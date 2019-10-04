Российская система не допустила столкновение космического мусора с МКС

"В 2019 году специалисты Главного центра разведки космической обстановки выдали 19 предупреждений об опасных сближениях различных объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки. В части МКС в этом году мы выдали всего одно предупреждение", - сказал он по случаю отмечаемого в пятницу Дня Космических войск. Он напомнил, что опасным считается сближение менее 10 километров, что соответствует вероятности больше чем 10 в минус 4-й степени.