Прокуратура Парижа начала расследовать дело о нападении на полицейских

Мужчина напал с ножом на полицейских в префектуре полиции Парижа на острове Сите. Нападавший был застрелен. В результате нападения четыре человека скончались.

Нападение на полицейских в Париже: что известно к настоящему моменту Вооруженный ножом мужчина напал на полицейское управление в Париже, четыре человека погибли. Обозреватель Sputnik Франция Оксана Бобрович рассказала детали нападения.

С учетом доказательств, собранных на данный момент, и расследования следователей отдела убийств, антитеррористическая прокуратура сегодня вечером начала рассматривать дело о происшествии в префектуре полиции.

Ранее сообщалось, что мужчина, напавший с ножом на правоохранителей в центре Парижа, оказался слабослышащим программистом с доступом к секретным данным. По данным канала, нападение совершил 45-летний Микаэль Арпон (Michael Harpon), уроженец карибского острова Мартиника, который работал в этой префектуре с 1993 года на должности IT-специалиста. Мужчина полтора года назад принял ислам, но нет никаких свидетельств, что нападение было как-то связано с его религиозными взглядами. Возможно, причиной конфликта стало его разочарование в возможностях профессионального роста.