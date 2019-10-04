Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-04T19:45Z
https://ria.ru/20191004/1559455530.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155940/34/1559403449_0:303:3103:2048_1036x0_80_0_0_7f627a7309815a72459f1cb7b7c19c63.jpg
РИА Новости

Прокуратура Парижа начала расследовать дело о нападении на полицейских

19:39 04.10.2019 (обновлено: 19:45 04.10.2019)
285
© REUTERS / Philippe WojazerПолицейские у штаб-квартиры полиции Парижа. 3 октября 2019
Полицейские у штаб-квартиры полиции Парижа. 3 октября 2019
© REUTERS / Philippe Wojazer
Полицейские у штаб-квартиры полиции Парижа. 3 октября 2019. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Антитеррористическая прокуратура Парижа начала рассматривать дело, открытое после нападения на префектуру столичной полиции в четверг, сообщает телеканал LCI.
Мужчина напал с ножом на полицейских в префектуре полиции Парижа на острове Сите. Нападавший был застрелен. В результате нападения четыре человека скончались.
Полицейские у штаб-квартиры полиции Парижа. 3 октября 2019
3 октября, 18:11Сказано в эфире
Нападение на полицейских в Париже: что известно к настоящему моментуВооруженный ножом мужчина напал на полицейское управление в Париже, четыре человека погибли. Обозреватель Sputnik Франция Оксана Бобрович рассказала детали нападения.
С учетом доказательств, собранных на данный момент, и расследования следователей отдела убийств, антитеррористическая прокуратура сегодня вечером начала рассматривать дело о происшествии в префектуре полиции.
Ранее сообщалось, что мужчина, напавший с ножом на правоохранителей в центре Парижа, оказался слабослышащим программистом с доступом к секретным данным. По данным канала, нападение совершил 45-летний Микаэль Арпон (Michael Harpon), уроженец карибского острова Мартиника, который работал в этой префектуре с 1993 года на должности IT-специалиста. Мужчина полтора года назад принял ислам, но нет никаких свидетельств, что нападение было как-то связано с его религиозными взглядами. Возможно, причиной конфликта стало его разочарование в возможностях профессионального роста.
301201
Обсудить 0
ФранцияПарижВ мире
Рекомендуем
Итальянский полицейский
В Италии два полицейских погибли в перестрелке
РИА
Новости
Офис компании Microsoft
Microsoft обвинила иранских хакеров в атаке на аккаунты чиновников из США
Полиция в Риме
В Италии задержали второго подозреваемого по делу Коршунова
Бывший министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патиньо
Экс-глава МИД Эквадора Патиньо получил убежище в Мексике
Лента
новостей
Новая ракета системы ПРО во время испытаний на полигоне Сары-Шаган в Казахстане
Российские ВКС отслеживают эксперименты других стран в космосе
Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе в Киеве
Сумский горсовет на Украине выступил против "формулы Штайнмайера"
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК выяснит обстоятельства падения строительной люльки с дома в Москве
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на съезде Консервативной партии в Манчестере. 2 октября 2019
Джонсон настаивает, что Британия выйдет из ЕС 31 октября
Военнослужащий на блок-посту в районе поселка Александровка в Донецкой области
Украинские силовики 15 раз нарушили перемирие в пятницу, заявили в ДНР
Уничтоженная украинская военная техника на Донбассе
В ЛНР заявили о минометном обстреле со стороны ВСУ
Французский режиссер Люк Бессон
Во Франции возобновили дело об изнасиловании против Люка Бессона
Корабль ВМС США USS Independence
США испытали противокорабельную ракету
Стефан Дюжаррик
В ООН ответили на предложение России о переносе работы комитета ГА из США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:48Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
03:30ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем
03:20В Перу объяснили, как выборы в конгресс помогут консолидировать страну
03:16Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"
03:13В МЧС рассказали, как словом остановить собаку, которая хочет вас покусать
02:20За демонтаж ядерного реактора Трамп готов снять санкции с КНДР на три года
02:14После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
01:59Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году
01:43Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
01:36В Германии два человека умерли от колбасы
01:29В США перевернулся автобус со страдающими проблемами развития людьми
01:21Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
01:19Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
01:13Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ
01:08В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу
01:03Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
01:00Аргентина хочет провести перекрестные года с Россией в 2020 или 2021 годах
00:52Стал известен победитель шоу "Голос. 60+"
00:48Лидер иракских шиитов призвал к отставке правительства и досрочным выборам
00:46"Учитель года" предположила, что победить ей позволила работа не по шаблону
Лента новостейМолния