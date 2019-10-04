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РИА Новости

В Италии задержали второго подозреваемого по делу Коршунова

19:37 04.10.2019
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© Fotolia / Michele GualanoПолиция в Риме
Полиция в Риме
© Fotolia / Michele Gualano
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Второй подозреваемый задержан в Италии по делу российского гражданина, топ-менеджера Ростеха Александра Коршунова, сообщило министерство юстиции США.
Задержанный - гражданин Италии Маурицио Паоло Бьянки. Американские прокуроры обвиняют обоих в промышленном шпионаже против американской компании GE Aviation, им грозит до 10 лет тюрьмы каждому.
Коммерческие секреты, в краже которых обвиняют россиянина Александра Коршунова, использовались для разработки двигателей, включая ПД-14 для самолета МС-21, говорится в обвинительном заключении. Кроме того, власти США подозревают, что секреты могли использоваться для двигателя ПД-35 для российско-китайского проекта широкофюзеляжного самолета CR929.
Коршунов является топ-менеджером входящей в "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорации, которая вместе с конструкторским бюро "ОДК-Авиадвигатель" разрабатывает двигатель ПД-14, поясняется в обвинительном заключении. "ПД-14 - российский авиадвигатель, который может использоваться либо в качестве крупного двигателя для военных самолетов, либо в качестве небольшого двигателя для гражданских самолетов. ПД-14 разрабатывается преимущественно для использования на лайнере МС-21 "Иркут", - говорится в документе.
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Бьянки, бывший сотрудник итальянского подразделения американской GE Aviation, нанимал других бывших сотрудников этой фирмы, которые составили конкретные рекомендации для конструирования вспомогательной коробки приводов для двигателей ПД-14. Речь идет о внешнем компоненте двигателя, который приводит в движение гидравлические и топливные насосы, а также генераторы.
Кроме того, Бьянки и Коршунов обсуждали, что подобная коробка может использоваться и на ПД-35, заявляет обвинение.
Как стало известно ранее, директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александр Коршунов задержан в Италии по запросу США, его подозревают в экономической разведдеятельности. Ростех предпримет все возможное для возвращения Коршунова в Россию, в госкорпорации уверены, что он ни в чем не виновен, заявляли в пресс-службе Ростеха.
Российская сторона оказывает юридическую помощь и поддержку задержанному в аэропорту Неаполя гражданину России Александру Коршунову, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
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Задержание сотрудника ОДК в ИталииОбъединенная двигателестроительная корпорацияМинистерство юстиции СШАРоссияИталияСШАВ мире
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