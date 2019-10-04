В Италии задержали второго подозреваемого по делу Коршунова

ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Второй подозреваемый задержан в Италии по делу российского гражданина, топ-менеджера Ростеха Александра Коршунова, сообщило министерство юстиции США.

Задержанный - гражданин Италии Маурицио Паоло Бьянки. Американские прокуроры обвиняют обоих в промышленном шпионаже против американской компании GE Aviation, им грозит до 10 лет тюрьмы каждому.

Коммерческие секреты, в краже которых обвиняют россиянина Александра Коршунова, использовались для разработки двигателей, включая ПД-14 для самолета МС-21, говорится в обвинительном заключении. Кроме того, власти США подозревают, что секреты могли использоваться для двигателя ПД-35 для российско-китайского проекта широкофюзеляжного самолета CR929.

Коршунов является топ-менеджером входящей в "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорации, которая вместе с конструкторским бюро "ОДК-Авиадвигатель" разрабатывает двигатель ПД-14, поясняется в обвинительном заключении. "ПД-14 - российский авиадвигатель, который может использоваться либо в качестве крупного двигателя для военных самолетов, либо в качестве небольшого двигателя для гражданских самолетов. ПД-14 разрабатывается преимущественно для использования на лайнере МС-21 "Иркут", - говорится в документе.

Бьянки, бывший сотрудник итальянского подразделения американской GE Aviation, нанимал других бывших сотрудников этой фирмы, которые составили конкретные рекомендации для конструирования вспомогательной коробки приводов для двигателей ПД-14. Речь идет о внешнем компоненте двигателя, который приводит в движение гидравлические и топливные насосы, а также генераторы.

Кроме того, Бьянки и Коршунов обсуждали, что подобная коробка может использоваться и на ПД-35, заявляет обвинение.

Как стало известно ранее, директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александр Коршунов задержан в Италии по запросу США, его подозревают в экономической разведдеятельности. Ростех предпримет все возможное для возвращения Коршунова в Россию, в госкорпорации уверены, что он ни в чем не виновен, заявляли в пресс-службе Ростеха.